Пруд вместо свалки: в Самаре восстановят водоем с краснокнижными тритонами
Правда, пока не ясно, как овраг, заполненный бетоном и кирпичами, сможет вновь стать водоемом.
Правда, пока не ясно, как овраг, заполненный бетоном и кирпичами, сможет вновь стать водоемом.
Пруд отвоевали?
Пруд Сухой восстановят за счет Самарского государственного
В среду, 25 апреля, Самарский областной суд рассмотрел дело об уничтожении пруда Сухой, который находится возле корпуса вуза по адресу ул.
— Строительный мусор, которым засыпали озеро, привозили с Московского шоссе. Мы перекрывали дорогу самосвалам, но строители говорили, что у них договоренность с университетом, — рассказала «Комсомольской Правде в Самаре» местная жительница Татьяна Пеньковская, которая спасала пруд.
«А по документам пруда нет»
Прокуратура откликнулась на жалобы жителей. Выяснилось, что участок с озером принадлежит государству, засыпать его самовольно было нельзя.
— Экспертиза показала, что в результате засыпки пруда «Сухой» нарушена среда обитания вида «тритона обыкновенного», занесенного в Красную книгу Самарской области, — говорит Никита Моисеев, помощник самарского межрайонного природоохранного прокурора, — В ноябре 2017 года мы обратились в суд. В итоге нарушителей обязали восстановить целостность береговой полосы, водного объекта и прилегающей территории.
— Пруд юридически не существует. По документам его нет. Как мы сможем восстановить его в прежних границах? — сказал представитель университета Андрей Пашков.
Ответчики не согласились с решением районного суда и подали жалобу, но Самарский областной суд оставил решение в силе. К 26 июля пруд на ул.