Пруд вместо свалки: в Самаре восстановят водоем с краснокнижными тритонами

Источник: Комсомольская правда

Пруд отвоевали?

Пруд Сухой восстановят за счет Самарского государственного социально-педагогического университета и компании, которая частично засыпала водоем строительным мусором. Суд дал три месяца на расчистку озерца.

В среду, 25 апреля, Самарский областной суд рассмотрел дело об уничтожении пруда Сухой, который находится возле корпуса вуза по адресу ул. Антонова-Овсеенко, 26. Уничтоженный водоем когда-то называли Студенческим, пространство вокруг было благоустроено. Здесь гуляли и совершали пробежки. Это был оазис в каменных джунглях. На озере гнездились утки, а в воде обитали редкие земноводные — тритоны. Превращение пруда в свалку началось в мае 2017 года.

— Строительный мусор, которым засыпали озеро, привозили с Московского шоссе. Мы перекрывали дорогу самосвалам, но строители говорили, что у них договоренность с университетом, — рассказала «Комсомольской Правде в Самаре» местная жительница Татьяна Пеньковская, которая спасала пруд.

«А по документам пруда нет»

Прокуратура откликнулась на жалобы жителей. Выяснилось, что участок с озером принадлежит государству, засыпать его самовольно было нельзя.

— Экспертиза показала, что в результате засыпки пруда «Сухой» нарушена среда обитания вида «тритона обыкновенного», занесенного в Красную книгу Самарской области, — говорит Никита Моисеев, помощник самарского межрайонного природоохранного прокурора, — В ноябре 2017 года мы обратились в суд. В итоге нарушителей обязали восстановить целостность береговой полосы, водного объекта и прилегающей территории.

— Пруд юридически не существует. По документам его нет. Как мы сможем восстановить его в прежних границах? — сказал представитель университета Андрей Пашков.