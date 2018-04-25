Аэропорт в Керчи начал принимать малые частные самолеты и вертолеты

Источник: РИА "Новости"

«Мы восстановили взлетно-посадочную полосу, получили аэронавигационный паспорт. Он уже функционирует как аэропорт, но работает только в светлое время суток. Мы уже принимаем вертолеты и малые частные самолеты», — рассказал градоначальник.

По словам Бороздина, на сегодняшний день муниципальное предприятие полностью погасило задолженность перед работниками и бюджетом, накопленную за десять лет в период нахождения Крыма в составе Украины, и вкладывает средства в дальнейшее развитие объекта.

«Чтобы аэропорт развивался и был востребован, нужно сделать там зоны отстоя, технического контроля, обслуживания и дозаправки, которых пока нет. Мы над этим работаем и до конца 2019 года мы эту задачу выполним. Уверен, наш аэропорт будет очень востребован», — отметил он.

Гражданский аэропорт Керчи, расположенный на северо-западе города, был открыт в 1944 году. Во времена СССР он был связан воздушным сообщением с Киевом, Запорожьем, Краснодаром, Москвой, Симферополем.