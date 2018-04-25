Проверка работоспособности системы оповещения о лесных пожарах пройдет 27 и 28 апреля в Нижнем Новгороде

В сообщении отмечается, что специалисты просят горожан не беспокоиться при звуке сирен. Громкость сирен С-40 достигает 120 децибел, что сравнимо с сильным громом или звуком работающего рядом отбойного молотка. Включение сирен будет носить тестовый характер, и горожанам не нужно беспокоиться.