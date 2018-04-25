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18:47 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Проверка работоспособности системы оповещения о лесных пожарах пройдет 27 и 28 апреля в Нижнем Новгороде

Проверка работоспособности системы оповещения о лесных пожарах пройдет 27 и 28 апреля 2018 года в Нижнем Новгороде. Об этом пресс-служба горадминистрации сообщила 25 апреля.

Источник: РИА "Новости"

В сообщении отмечается, что специалисты просят горожан не беспокоиться при звуке сирен. Громкость сирен С-40 достигает 120 децибел, что сравнимо с сильным громом или звуком работающего рядом отбойного молотка. Включение сирен будет носить тестовый характер, и горожанам не нужно беспокоиться.

Проверка системы будет проводиться в Гнилицах, Стригине, Зеленом городе, Ближнем Константинове, Бешенцеве, Кузнечихе, Новопокровском и на улице Кащенко.

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