Проверка работоспособности системы оповещения о лесных пожарах пройдет 27 и 28 апреля в Нижнем Новгороде
Проверка работоспособности системы оповещения о лесных пожарах пройдет 27 и 28 апреля 2018 года в Нижнем Новгороде. Об этом
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Проверка работоспособности системы оповещения о лесных пожарах пройдет 27 и 28 апреля 2018 года в Нижнем Новгороде. Об этом
В сообщении отмечается, что специалисты просят горожан не беспокоиться при звуке сирен. Громкость сирен С-40 достигает 120 децибел, что сравнимо с сильным громом или звуком работающего рядом отбойного молотка. Включение сирен будет носить тестовый характер, и горожанам не нужно беспокоиться.
Проверка системы будет проводиться в Гнилицах, Стригине, Зеленом городе, Ближнем Константинове, Бешенцеве, Кузнечихе, Новопокровском и на улице Кащенко.