Аммонит возрастом около 170 млн лет найден на юге Нижегородской области

Как сообщил «НТА-Приволжье» коллекционер древностей из Городца Нижегородской области Юрий Куваев, в ходе одной из недавних палеонтологических экспедиций, состоявшейся в апреле нынешнего года, им был найден великолепно сохранившийся аммонит возрастом приблизительно от 170 до 172 миллионов лет.

Аммонит был обнаружен на юге Нижегородской области, на границе с Мордовией в слое голубой глины в одном из карьеров. Ширина находки — около 16 см, высота — около 15 см. По словам Юрия Куваева, занимающегося палеонтологией более 25 лет, отыскать нечто подобное — большая удача, ведь обычно похожие экземпляры, возрастом свыше сотни миллионов лет, просто рассыпаются в руках.

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