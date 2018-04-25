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18:38 (мск), источник: НТА-Приволжье

Аммонит возрастом около 170 млн лет найден на юге Нижегородской области

Аммониты — вымерший подкласс головоногих моллюсков.

Как сообщил «НТА-Приволжье» коллекционер древностей из Городца Нижегородской области Юрий Куваев, в ходе одной из недавних палеонтологических экспедиций, состоявшейся в апреле нынешнего года, им был найден великолепно сохранившийся аммонит возрастом приблизительно от 170 до 172 миллионов лет.

Аммонит был обнаружен на юге Нижегородской области, на границе с Мордовией в слое голубой глины в одном из карьеров. Ширина находки — около 16 см, высота — около 15 см. По словам Юрия Куваева, занимающегося палеонтологией более 25 лет, отыскать нечто подобное — большая удача, ведь обычно похожие экземпляры, возрастом свыше сотни миллионов лет, просто рассыпаются в руках.

СПРАВКА

Аммониты — вымерший подкласс головоногих моллюсков, существовавших с четвёртого геологического периода палеозойской эры по меловый период. Своё название аммониты получили в честь древнеегипетского божества Амона с закрученными рогами. Аммониты вымерли в ходе мел-палеогенового вымирания.

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