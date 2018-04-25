Более 500 человек призовут в армию из Нижегородской области

Источник: РИА "Новости"

Комиссии приняли решение о призыве на военную службу более 500 человек в Нижегородской области по данным на 25 апреля 2018 года. Об этом сообщает региональный военный комиссариат.

Под руководством заместителя губернатора региона Никиты Никитина прошло заседание областной призывной комиссии. На ней был проанализирован ход работы призывных комиссий муниципальных образований области, а также рассмотрены жалобы и заявления граждан, связанные с призывом на военную службу.