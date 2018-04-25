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17:22 (мск), источник: Нижегородская правда

Более 500 человек призовут в армию из Нижегородской области

В ходе весеннего призыва на службу уже отправлено 80 нижегородцев.

Источник: РИА "Новости"

Комиссии приняли решение о призыве на военную службу более 500 человек в Нижегородской области по данным на 25 апреля 2018 года. Об этом сообщает региональный военный комиссариат.

Под руководством заместителя губернатора региона Никиты Никитина прошло заседание областной призывной комиссии. На ней был проанализирован ход работы призывных комиссий муниципальных образований области, а также рассмотрены жалобы и заявления граждан, связанные с призывом на военную службу.

«На службу по призыву уже отправлено 80 нижегородцев, большинство из них будут проходить военную службу в Национальной гвардии России. В настоящее время призывные комиссии рассматривают вопросы по предназначению призывников в воинские команды. Уже принято решение о призыве на военную службу более 500 человек», — отметили в военном комиссариате региона.

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