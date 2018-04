Мигранты оказались адекватнее коренных жителей России

Авторы работы искали статьи 2005−2016 годов, где описывались проверки здоровья взрослых мигрантов, въехавших в Россию. В их число входили законные, и незаконные мигранты, беженцы и лица без гражданства. Поиск вели в базах научных статей elibrary.ru (на русском языке), PubMed, Cochrane database, European Health for All Database, OTSeeker, Circumpolar Health Database, Scopus, Web of Science, WHO Global Health Observatory, Peristats (все на английском языке). Медиков интересовало, как часто мигранты, обследованные в найденных работах, страдают инфекционными заболеваниями (СПИДом, туберкулезом, сифилисом и т. п. ) и болезнями, не передающимися от человека к человеку, а также как часто они получают травмы.