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19:21 (мск), источник: Чердак

Мигранты оказались адекватнее коренных жителей России

Они лучше приспосабливаются к тяжелым психологическим условиям, но чаще страдают инфекционными заболеваниями.

Источник: РИА "Новости"

Медики из Первого МГМУ имени И. М. Сеченова и нескольких московских клиник собрали все доступные данные о здоровье беженцев, трудовых мигрантов и прочих людей, приехавших жить и работать в Россию. Оказалось, что исследований по этому поводу почти не проводили, но те, что есть, показывают: бывшие иностранцы в целом чаще имеют серьезные инфекционные заболевания, зато у них практически нет проблем с психикой. Результаты исследования опубликованы в European Journal of Public Health, а с его целями и методикой можно ознакомиться в базе данных PROSPERO.

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Авторы работы искали статьи 2005−2016 годов, где описывались проверки здоровья взрослых мигрантов, въехавших в Россию. В их число входили законные, и незаконные мигранты, беженцы и лица без гражданства. Поиск вели в базах научных статей elibrary.ru (на русском языке), PubMed, Cochrane database, European Health for All Database, OTSeeker, Circumpolar Health Database, Scopus, Web of Science, WHO Global Health Observatory, Peristats (все на английском языке). Медиков интересовало, как часто мигранты, обследованные в найденных работах, страдают инфекционными заболеваниями (СПИДом, туберкулезом, сифилисом и т. п.) и болезнями, не передающимися от человека к человеку, а также как часто они получают травмы.

Выяснилось, что подавляющее большинство научных статей о здоровье мигрирующих в Россию людей описывает, какие инфекции они приносят с собой. Доля ВИЧ-инфицированных среди приехавших в нашу страну меньше, чем среди коренного населения. Однако туберкулез у мигрантов встречается в 2−4 раза чаще, а сифилис — даже в 10 раз. А вот данных о том, насколько распространены среди них проблемы с сердцем, сосудами и дыхательной системой (типа астмы), практически нет.

Однако из результатов исследований мигрантов, проведенных в соседних странах, можно предположить, что выходцы из Европы чаще коренных россиян страдают заболеваниями дыхательных путей и кровеносной системы. А из Азии, напротив, более устойчивы в этом плане.

Информации о том, как часто мигранты получают в России травмы, практически не нашли. Видимо, это связано с тем, что работодатели предпочитают скрывать несчастные случаи, произошедшие с гастарбайтерами.

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О психиатрических заболеваниях у мигрантов тоже почти ничего не известно. Однако их отзывы о собственном душевном состоянии говорят о том, что гости столицы и других российских городов более устойчивы к стрессам, чем местное население примерно того же уровня образования и достатка.

Состояние здоровья мигрантов изучили для того, чтобы эффективнее организовать здравоохранение в стране. Дело в том, что на их родной земле встречаемость различных заболеваний и влияние разнообразных факторов риска на население отличается от российского. Учитывая, что переселенцев в России становится все больше, важно получать как можно более полную и достоверную информацию о них.

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