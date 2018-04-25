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17:31 (мск), источник: Actualitati.md

Руководителям государственных учреждений запретили участвовать в забастовках

Перечень предприятий, их участков и служб, работники которых не могут участвовать в забастовке утвердили сегодня.

Источник: Actualitati.md

Перечень предприятий, их участков и служб, работники которых не могут участвовать в забастовке утвердили сегодня.

В списки попали руководители государственных учреждений, представители центральных органов власти, чиновники министерств и ведомств. Ограничивается участие в забастовке лиц, которые занимают руководящие должности в секретариате парламента, Государственной канцелярии, Аппарате президента, сотрудникам охраны медико-санитарных и фармацевтических учреждений независимо от вида собственности и юридической формы, и сотрудникам Национального агентства общественного здоровья. Также этого права лишены все работники системы телекоммуникаций, электро- и водоснабжения, авиадиспетчеры, военнослужащие и все сотрудники Вооруженных сил, государственные служащие со специальным статусом в рамках Таможенной службы, Управления пенитенциарных учреждений, офицеры охраны Службы государственной охраны.

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