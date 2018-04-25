Руководителям государственных учреждений запретили участвовать в забастовках
Перечень предприятий, их участков и служб, работники которых не могут участвовать в забастовке утвердили сегодня.
Перечень предприятий, их участков и служб, работники которых не могут участвовать в забастовке утвердили сегодня.
Перечень предприятий, их участков и служб, работники которых не могут участвовать в забастовке утвердили сегодня.
В списки попали руководители государственных учреждений, представители центральных органов власти, чиновники министерств и ведомств. Ограничивается участие в забастовке лиц, которые занимают руководящие должности в секретариате парламента, Государственной канцелярии, Аппарате президента, сотрудникам охраны