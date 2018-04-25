На Дону прокуратура приостановила деятельность 30 ТЦ

За время проведения проверок прокуратура и сотрудники МЧС выявили свыше 4 тыс. нарушений пожарной безопасности, основными из которых являлись отсутствие систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

«Вынесено 562 постановления, в суд предъявлено 73 иска, возбуждено 221 дело об административном правонарушении, объявлены предостережения. По 31 исковому заявлению прокуроров приняты обеспечительные меры в виде приостановлении деятельности объектов», — говорится в сообщении.

В список мест массового скопления людей, которые были закрыты после прокурорской проверки, вошли ТЦ «Северный», ТЦ «Мир», ТК «Детский мир», ТРЦ «Вавилон», ТЦ «Орбита», ТЦ «Андреевский», ООО «Кидбург» — все они в Ростове-на-Дону. В Новочеркасске закрыли караоке-клуб «Звезда» в ТЦ «Баклановский», в Аксайском районе — «Мир ремонта».