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18:30 (мск), источник: Volga News

Названа самая грязная река Самарской области

В 2017 году вода Саратовского и Куйбышевского водохранилищ характеризовалась как слабо загрязненная. Об этом сообщила начальник отдела информации Центра мониторинга окружающей среды ФБГУ «Приволжское УГМС» Наталья Евсеева.

Источник: AP 2018

Вода 11 наиболее крупных рек региона характеризовалась как грязная, и одной реки — Чапаевки, как очень грязная. За 2017 год было зафиксировано 27 случаев высокого загрязнения, из них 23 были в Чапаевке, а также семь случаев экстремально высокого загрязнения. Все они были зафиксированы в той же Чапаевке, она была загрязнена пестицидами.

«На протяжении ряда лет характерными загрязняющими веществами рек и водохранилищ являются трудноокисляемые органические вещества, — рассказала Наталья Евсеева. — В отдельные периоды характерными загрязняющими веществами являются фенолы, соединения меди, марганца, и в последние годы в Куйбышевском водохранилище это соединения кадмия».

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