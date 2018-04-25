Названа самая грязная река Самарской области

Вода 11 наиболее крупных рек региона характеризовалась как грязная, и одной реки — Чапаевки, как очень грязная. За 2017 год было зафиксировано 27 случаев высокого загрязнения, из них 23 были в Чапаевке, а также семь случаев экстремально высокого загрязнения. Все они были зафиксированы в той же Чапаевке, она была загрязнена пестицидами.