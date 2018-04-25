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17:59 (мск), источник: Sputnik.by

Трехлетняя девочка ночью одна гуляла по деревне в Вилейском районе

Родители девочки нашлись лишь спустя сутки, все это время ребенок находился в больнице в Вилейке.

МИНСК, 25 апр — Sputnik. Сотрудники милиции обнаружили в одной из деревень Вилейского района 3-летнюю девочку, которая одна гуляла ночью по населенному пункту, сообщил ресурс «Край» со ссылкой на правоохранительные органы.

В Вилейский РОВД о том, что в час ночи по деревне Балаши бродит маленький ребенок, сообщил накануне местный житель.

На место оперативно прибыли милиционеры, которые отвели девочку домой, где никого из взрослых не оказалось, поэтому ребенка доставили в детскую больницу в Вилейке.

По информации начальника инспекции по делам несовершеннолетних Вилейского РОВД Дарьи Степук, родители девочки нашлись лишь спустя сутки.

В настоящее время по факту проводится проверка. Известно, что девочка — единственный ребенок в семье, а ее родители ранее попадали в поле зрения милиции.

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