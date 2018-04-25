Council installs zebra crossing to nowhere over cycle path that leads to unused bus stop https://t.co/2djoEjAcVx— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) April 24, 2018
Самый странный пешеходный переход обнаружили в Британии
Видимо, это
Видимо, это
Власти британского города Бристоль подверглись нападкам местных жителей за то, что сделали «самую запутанную дорогу» в Великобритании.
Дело в том, что по указу чиновников были нарисованы две зебры через велодорожку, ведущих к неиспользуемой автобусной остановке и загруженной дороге.
У жителей города и местных активистов есть причины для возмущений.
А тем временем бристольские чиновники оправдываются и уверяют, что зебры там были нарисованы как раз для тех, кто будет пользоваться остановкой автобусов, которые тут пустят через несколько лет.