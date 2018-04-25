Самый странный пешеходный переход обнаружили в Британии

Власти британского города Бристоль подверглись нападкам местных жителей за то, что сделали «самую запутанную дорогу» в Великобритании.

Дело в том, что по указу чиновников были нарисованы две зебры через велодорожку, ведущих к неиспользуемой автобусной остановке и загруженной дороге.

Читайте также Ваш адрес изменят

У жителей города и местных активистов есть причины для возмущений.

Пешеходный переход «вникуда» не только лишен всякого смысла, но и может быть опасен для людей с проблемами зрения, так как оборудован специальным «порожком» и слепые люди могут выйти прямиком на оживленную дорогу.