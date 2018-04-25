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17:42 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Самый странный пешеходный переход обнаружили в Британии

Видимо, это какой-то квест.

Власти британского города Бристоль подверглись нападкам местных жителей за то, что сделали «самую запутанную дорогу» в Великобритании.

Дело в том, что по указу чиновников были нарисованы две зебры через велодорожку, ведущих к неиспользуемой автобусной остановке и загруженной дороге.

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У жителей города и местных активистов есть причины для возмущений.

Пешеходный переход «вникуда» не только лишен всякого смысла, но и может быть опасен для людей с проблемами зрения, так как оборудован специальным «порожком» и слепые люди могут выйти прямиком на оживленную дорогу.

А тем временем бристольские чиновники оправдываются и уверяют, что зебры там были нарисованы как раз для тех, кто будет пользоваться остановкой автобусов, которые тут пустят через несколько лет.

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