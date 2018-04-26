Сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон назвали «сильным именем»

Заявление принц Уильям сделал во время посещения Вестминстерского аббатства в честь Дня национального праздника Австралии и Новой Зеландии (АНЗАК), пишет RT.

Также он отметил, что его супруга Кейт и ребенок чувствуют себя хорошо, много спят и восстанавливают силы после возвращения из больницы.

23 апреля одна из старейших и знаменитых британских букмекерских контор Ladbrokes рассказала о ставках на имя третьего ребенка принца Уильяма и герцогини Кэтрин, а также о ставках на крестного для новорожденного.