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17Time 100
11:49 (мск), источник: Известия

Сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон назвали «сильным именем»

Принц Уильям заявил, что его новорожденному сыну дали «сильное имя». Об этом сообщает Sky News.

Заявление принц Уильям сделал во время посещения Вестминстерского аббатства в честь Дня национального праздника Австралии и Новой Зеландии (АНЗАК), пишет RT.

Также он отметил, что его супруга Кейт и ребенок чувствуют себя хорошо, много спят и восстанавливают силы после возвращения из больницы.

23 апреля одна из старейших и знаменитых британских букмекерских контор Ladbrokes рассказала о ставках на имя третьего ребенка принца Уильяма и герцогини Кэтрин, а также о ставках на крестного для новорожденного.

Кейт Миддлтон родила мальчика 23 апреля в 11:01 по местному времени (13:01 мск) в больнице Святой Марии в Лондоне. Принц Уильям присутствовал на родах. Это третий ребенок пары и пятый по счету наследник британского престола.

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