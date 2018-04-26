Сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон назвали «сильным именем»
Принц Уильям заявил, что его новорожденному сыну дали «сильное имя». Об этом сообщает Sky News.
Принц Уильям заявил, что его новорожденному сыну дали «сильное имя». Об этом сообщает Sky News.
Заявление принц Уильям сделал во время посещения Вестминстерского аббатства в честь Дня национального праздника Австралии и Новой Зеландии (АНЗАК), пишет RT.
Также он отметил, что его супруга Кейт и ребенок чувствуют себя хорошо, много спят и восстанавливают силы после возвращения из больницы.
23 апреля одна из старейших и знаменитых британских букмекерских контор Ladbrokes рассказала о ставках на имя третьего ребенка принца Уильяма и герцогини Кэтрин, а также о ставках на крестного для новорожденного.
Кейт Миддлтон родила мальчика 23 апреля в 11:01 по местному времени (13:01 мск) в больнице Святой Марии в Лондоне. Принц Уильям присутствовал на родах. Это третий ребенок пары и пятый по счету наследник британского престола.