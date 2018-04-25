Воинские захоронения Воронежской области могут привести в порядок к 2020 году

Источник: Вести - Воронеж

С предложением к властям сформировать и принять соответствующую региональную программу в ближайшее время обратится Евгений Ревенко. Об этом депутат Государственной думы сообщил на заседании областного отделения военно-исторического общества. Кстати, сегодня он был избран его председателем.

В этом году планируют провести работу по консервации уникального памятника военных лет — Ротонды. Наземные конструкции очистят, укрепят дополнительными стяжками и обработают специальным раствором, чтобы не допустить дальнейшего разрушения Ротонды. Стоимость этих работ эксперты оценивают в 3 млн рублей. Во сколько обойдётся весь проект, пока неизвестно. Кстати, планируется, что в подвальной части памятника разместится музей.

— Проект будет подготовлен в ближайшее время. В дальнейшем будет определяться, какие средства будут необходимы для вот этих работ по консервации. Здесь мы рассчитываем на то, чтобы этот объект и средства на эти объекты, в том числе были собраны на народные средства, — рассказал научный директор Российского Военно-исторического общества Михаил Мягков.