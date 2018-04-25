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18:21 (мск), источник: Комсомольская правда

Карточки некоторых банков в выходные могут не работать

Беларусбанк предупреждает о возможных перерывах в обслуживании карточек в ночь на 28 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Возможные перерывы связаны с проведением технологических работ.

Перебои могут случиться 28 апреля в ночное время суток. В период времени с двух ночи до шести тридцати утра возможны перерывы в обслуживании держателей карточек при проведении платежей с использованием mPOS-терминалов, подключенных к аппаратно-программному комплексу ОАО «Банковский процессинговый центр», сообщает belarusbank.by. Банк приносит извинения за возможные неудобства.

Напомним, что «Банковский процессинговый центр» кроме карточек Беларусбанка, обслуживает карточки БПС-Сбeрбанка, Бeлинвестбанка, БCБ Бaнка, БHБ-Бaнка, Бaнка Рeшение, БTA Бaнка, Белaгропромбанка, Фрaнсабанка, Пaритетбанка, Цeптер Бaнка.

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