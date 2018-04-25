Карточки некоторых банков в выходные могут не работать
Беларусбанк предупреждает о возможных перерывах в обслуживании карточек в ночь на 28 апреля.
Беларусбанк предупреждает о возможных перерывах в обслуживании карточек в ночь на 28 апреля.
Возможные перерывы связаны с проведением технологических работ.
Перебои могут случиться 28 апреля в ночное время суток. В период времени с двух ночи до шести тридцати утра возможны перерывы в обслуживании держателей карточек при проведении платежей с использованием
Напомним, что «Банковский процессинговый центр» кроме карточек Беларусбанка, обслуживает карточки