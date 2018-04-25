Карточки некоторых банков в выходные могут не работать

Перебои могут случиться 28 апреля в ночное время суток. В период времени с двух ночи до шести тридцати утра возможны перерывы в обслуживании держателей карточек при проведении платежей с использованием mPOS-терминалов, подключенных к аппаратно-программному комплексу ОАО «Банковский процессинговый центр», сообщает belarusbank.by. Банк приносит извинения за возможные неудобства.