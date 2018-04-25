Древних катакомбных кочевников с юга России кормил Кавказ

Источник: РИА "Новости"

Ученые из МГУ им. М. В. Ломоносова, Государственного исторического музея, Института географии РАН, Коломенского археологического центра, Института геохимии и аналитической химии РАН и Гронингенского университета (Нидерланды) изучили захоронения бронзового века на границе Калмыкии и Ставропольского края. На стенках сосудов, оставленных в могилах, были найдены следы одомашненного ячменя. Насколько известно археологам, жители этих мест в то время еще не занимались сельским хозяйством, вероятно, ячмень они выменивали у народов предгорий Кавказа. Таким образом, находка указывает на масштабную международную торговлю в этом районе уже 4 500 лет назад. Соответствующая статья опубликована в Vegetation History and Archaeobotany.

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Авторы работы обследовали захоронения (курганы и катакомбы — подземные погребальные сооружения, в честь которых катакомбная культура получила свое название) вдоль реки Восточный Маныч, протекающей по территории Ставропольского края и Калмыкии. В середине III тысячелетия до нашей эры, когда были сделаны захоронения, в этом регионе жили скотоводы, кочевавшие между предгорьями Кавказа, Волгой и Доном.

Чтобы понять какие дикие и культурные растения местные жители использовали в пищу, исследователи использовали радиоуглеродный и фитолитный анализ. Радиоуглеродный метод позволяет по соотношению различных изотопов углерода в образцах определить их возраст. а с помощью фитолитного анализа можно определить, какие растения встречались в этом районе тысячи лет назад. Об этом говоря фитолиты — частицы кремния, которые накапливаются в растениях и сохраняются намного дольше, чем другие их части.

Анализ обугленной пищи на стенках сосудов из могил Восточного Маныча и Западно-Манычской катакомбной археологической культуры (2 500−2 350 гг. до н.э.) показал, что там, наряду с дикими растениями, есть и близкие родственники современного окультуренного ячменя, проса и пшена.

Радиоуглеродное датирование выявило, что возраст этих отложений на посуде соответствует возрасту останков людей в захоронениях, либо немного превышает его (расхождение можно объяснить тем, что растения готовили, а такая обработка «старит» образцы).

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