Служба скорой помощи опробовала новые спецмашины

«На этот принтер выводится лента кардиограммы сразу после проведения дефибрилляции. Этот аспиратор портативный, работает на батарейке, вентилятор тоже портативный. С ними можно подняться в квартиру пациента. Очень легкие и удобные в транспортировке», — сказал техник Виктор Мустяцэ.



Медработники из села Немцены Хынчештского района давно ждут новую машину. Ежедневно они вынуждены проезжать по 400 километров, и остро чувствуют отсутствие надежного спецавтомобиля.



«Машина почти развалилась. Смотрите, дверь отваливается, рискуем как-нибудь потерять врача по дороге. Здесь собирается пыль. Ремонтировать приходится почти каждый день», — отметил водитель Константин Рацэ.



«Здесь сумка с набором капельниц, там, в том ящике комплект для принятия родов. Конечно, это неудобно. Пока найдешь, достанешь, пройдет драгоценное время», — сказала медсестра Алена Майдану.



Национальная служба скорой помощи получила первый десять новых спецавтомобилей. До конца мая придет еще 59. Полученные машины распределят среди 32 центров скорой помощи по всей стране.