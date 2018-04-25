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18:45 (мск), источник: Publika.md

Служба скорой помощи опробовала новые спецмашины

В Службе скорой медпомощи опробовали новые спецмашины. На себе решил испытать их возможности и госсекретарь Минздрава. Борис Гылкэ добровольно лег на носилки. При этом он контролировал все действия врачей.

Источник: Publika.md

Новые неотложки оснащены оборудованием для оказания первой медпомощи и диагностическими аппаратами. Они — российского производства и соответствуют европейским стандартам.

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«На этот принтер выводится лента кардиограммы сразу после проведения дефибрилляции. Этот аспиратор портативный, работает на батарейке, вентилятор тоже портативный. С ними можно подняться в квартиру пациента. Очень легкие и удобные в транспортировке», — сказал техник Виктор Мустяцэ.

Медработники из села Немцены Хынчештского района давно ждут новую машину. Ежедневно они вынуждены проезжать по 400 километров, и остро чувствуют отсутствие надежного спецавтомобиля.

«Машина почти развалилась. Смотрите, дверь отваливается, рискуем как-нибудь потерять врача по дороге. Здесь собирается пыль. Ремонтировать приходится почти каждый день», — отметил водитель Константин Рацэ.

«Здесь сумка с набором капельниц, там, в том ящике комплект для принятия родов. Конечно, это неудобно. Пока найдешь, достанешь, пройдет драгоценное время», — сказала медсестра Алена Майдану.

Национальная служба скорой помощи получила первый десять новых спецавтомобилей. До конца мая придет еще 59. Полученные машины распределят среди 32 центров скорой помощи по всей стране.

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