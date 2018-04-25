Сенатор Лилия Гумерова прочитала стихи Владимиру Путину
Сенатор Лилия Гумерова прочитала стихи Владимиру Путину во время встречи с первыми выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва. Видео появилось на «Лайф.ру».
Сенатор Лилия Гумерова прочитала стихи Владимиру Путину во время встречи с первыми выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва. Видео появилось на «Лайф.ру».
— С такой командой, братцы, не страшно нам ничто: партнеров провокации и санкций разворот. Мы верим — жить России! И будущее есть, когда такие кадры, Владимир Владимирович, в вашем резерве есть, — продекламировала Лилия Гумерова.
Добавим, что программа развития кадрового управленческого резерва организована по поручению Президента России. Первый поток программы запущен в июне прошлого года.
На первый поток программы развития кадрового управленческого резерва было зачислено 74 слушателя: руководители федеральных и региональных органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также компаний с государственным участием.