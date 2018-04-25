Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Гагарина, Ревва и Дайнеко на вечеринке премии RU.TV
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Любовь Толкалина тоскует в разлуке с дочкой
Россиян обманывают с жильем в Болгарии
Помолодевшую Галину Польских подозревают в пластике
Главный маг СССРАмаяк Акопян рассказал, как его отец делал свои трюки
СМИ: Жена Боярского рассказала о тяжелом алкоголизме артиста
Как Федор Добронравов изменился после инсульта
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Ефимова выиграла чемпионат России по плаванию на 50 м брассом
Посещаемость РФПЛ: лучше еще не было
Помолодевшую Галину Польских подозревают в пластике
Бондарчук и Орбакайте надели эффектные наряды на гала-ужин
5 ошибок сторонников здорового питания
Что делать, если вы все забываете
5 городов, куда точно не стоит ехать на майские праздники
Названа страна с лучшим гражданством
Фоторепортажи
8Главное требование митингующих жителей Армении исполнено
15Сделать деньги
21:24 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

Сенатор Лилия Гумерова прочитала стихи Владимиру Путину

Сенатор Лилия Гумерова прочитала стихи Владимиру Путину во время встречи с первыми выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва. Видео появилось на «Лайф.ру».

— С такой командой, братцы, не страшно нам ничто: партнеров провокации и санкций разворот. Мы верим — жить России! И будущее есть, когда такие кадры, Владимир Владимирович, в вашем резерве есть, — продекламировала Лилия Гумерова.

Добавим, что программа развития кадрового управленческого резерва организована по поручению Президента России. Первый поток программы запущен в июне прошлого года.

Во время загрузки произошла ошибка.

На первый поток программы развития кадрового управленческого резерва было зачислено 74 слушателя: руководители федеральных и региональных органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также компаний с государственным участием.

Все новости региона
 В Башкирии пропал 59-летний мужчина во время рыбалки
В Башкирии из-за угрозы взрыва частично отключили газ в жилом доме в Бирске
США отказались верить в попадание своих «Томагавков» в Россию
Всего 900 рублей: в соцсетях обсуждают кота, уснувшего на прилавке в магазине
Скрытая угроза: ИИ может начать ядерную войну к 2040 году
Мигранты оказались адекватнее коренных жителей России
Названа самая задолжавшая страна Европы
Амаяк Акопян: трюк отца раскрыл шпиона на приеме у Хрущева
Что происходит на предприятиях «Русала»: рассказы рабочих
Спорт
У Бобровского снова провальные цифры в Кубке Стэнли Один из лучших вратарей мира снова не смог помочь «Коламбусу» пройти дальше первого раунда плей-офф, пропуская в каждой встрече не меньше трех шайб
Авто
В России появится новая автомобильная марка Китайцы считают, что корейский автопром отстаёт по технологиям. Такое громкое заявление на Пекинском автосалоне сделала глава Great Wall Motor госпожа Ван Фэнин
Hi-Tech
WhatsApp запретили использовать детям до 16 лет Несовершеннолетним понадобится опекун.
Кино
Гагарина, Ревва и Дайнеко на вечеринке премии RU.TV В Москве прошла pre-party престижного музыкального конкурса
Недвижимость
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: личный опыт
Эксперты назвали лучшее гражданство мира
Стало известно, в каких городах могут провести реновацию
Леди
Как быстро подготовиться к выходу в свет – секреты российских звезд Альбина Джанабаева, Анна Седокова, Полина Гагарина и Юлианна Караулова поделились секретами красоты с «Леди.Mail.Ru»
Дети
Загадка Кейт Миддлтон: как ей удается так выглядеть после родов Высокие каблуки, идеальный макияж и прическа, веселая улыбка и энергичные движения, а главное – ни следа усталости, изнеможения, бледности, отеков
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь