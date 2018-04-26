Конкурс на разработку концепции Петровской набережной в Воронеже проведут в 2018 году
Александр Гусев назвал проект значимым для региона.
Александр Гусев назвал проект значимым для региона.
Власти региона запланировали проведение международного конкурса на разработку концепции Петровской набережной. Ожидается, что его объявят уже в 2018 году. Об этом врио губернатора Александр Гусев заявил в ходе выездного совещания в среду, 25 апреля.
— С точки зрения градостроительства это самая значимая территория в городе, и, конечно, мы не должны ошибиться с тем, как она должна развиваться. Для этого нам нужны серьезные специалисты, которые бы определили, что здесь должно быть. В моем понимании здесь должно быть большое количество открытых пространств для спорта и отдыха. Появятся, наверно,
С 2008 году архитекторы предлагали несколько концепций развития Петровской набережной. Однако к их реализации не приступили. Многие из идей уже устарели. Среди них были: строительство аквапарка, развлекательных и спортивных комплексов. В 2016 году на территории начались работы по реновации водохранилища. Они проводятся в четыре этапа. В 2018 году специалисты приступили к реализации третьего этапа, в рамках которого обустроят насыпной участок. Это позволит значительно расширить территорию набережной до Адмиралтейской площади. Всего за три этапа изымут более 750 кубометров донных отложений.
Территорию будут развивать с привлечением частных инвестиций. После обустройства Петровской набережной власти займутся укреплением склонов, на которых сейчас расположены жилые дома.