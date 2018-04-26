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08:53 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Конкурс на разработку концепции Петровской набережной в Воронеже проведут в 2018 году

Александр Гусев назвал проект значимым для региона.

Источник: РИА "Воронеж"

Власти региона запланировали проведение международного конкурса на разработку концепции Петровской набережной. Ожидается, что его объявят уже в 2018 году. Об этом врио губернатора Александр Гусев заявил в ходе выездного совещания в среду, 25 апреля.

— С точки зрения градостроительства это самая значимая территория в городе, и, конечно, мы не должны ошибиться с тем, как она должна развиваться. Для этого нам нужны серьезные специалисты, которые бы определили, что здесь должно быть. В моем понимании здесь должно быть большое количество открытых пространств для спорта и отдыха. Появятся, наверно, какие-то деловые и коммерческие здания. Мы точно должны на 50 лет вперед убедиться, что принимаем верное решение, — отметил глава региона.

Александр Гусев предложил сделать конкурс анонимным, чтобы побеждали «идеи, а не имена». Специалисты намерены использовать опыт создания московского парка «Зарядье».

С 2008 году архитекторы предлагали несколько концепций развития Петровской набережной. Однако к их реализации не приступили. Многие из идей уже устарели. Среди них были: строительство аквапарка, развлекательных и спортивных комплексов. В 2016 году на территории начались работы по реновации водохранилища. Они проводятся в четыре этапа. В 2018 году специалисты приступили к реализации третьего этапа, в рамках которого обустроят насыпной участок. Это позволит значительно расширить территорию набережной до Адмиралтейской площади. Всего за три этапа изымут более 750 кубометров донных отложений.

Территорию будут развивать с привлечением частных инвестиций. После обустройства Петровской набережной власти займутся укреплением склонов, на которых сейчас расположены жилые дома.

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