Коммунальщики Бобруйска 5 дней решали, кто должен снимать кота с дерева
Бездомного кота, которого местные жители регулярно подкармливали, собаки пять дней назад загнали на дерево во дворе общежития ОАО «Белшина».
Бездомного кота, которого местные жители регулярно подкармливали, собаки пять дней назад загнали на дерево во дворе общежития ОАО «Белшина».
МИНСК, 25 апр — Sputnik. Городские службы Бобруйска пять дней не могли решить, кто именно должен спасать кота, застрявшего на дереве в одном из дворов города, сообщила в среду газета «Вечерний Бобруйск».
Бездомного кота, которого местные жители регулярно подкармливали, собаки пять дней назад загнали на дерево во дворе общежития ОАО «Белшина», расположенного на улице Гагарина.
Сообщается, что животное не смогло самостоятельно спуститься вниз с 7-метровой высоты, поэтому сердобольные граждане начали звонить в различные службы города, обращаясь за помощью.
Сначала бобруйчане обратились в МЧС, но спасатели заявили, что такими случаями они не занимаются, и отправили граждан в ЖЭУ. При этом там тоже сказали, что снимать котов с деревьев — не их обязанность, и они не имеют права отправлять спецмашины на такие происшествия.
По информации издания, только спустя пять дней ситуация сдвинулась с места — заявка была передана на «Белшину», ЖЭУ которого отвечает за территорию возле общежития. Известно, что в среду вечером к злополучному дереву были наконец были отправлены рабочие со стремянкой для спасения кота.