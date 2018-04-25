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20:18 (мск), источник: Podrobno.uz

Солдаты, песни военных лет и слезы радости: в ташкентской подземке прошла уникальная акция

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В метро Ташкента в среду прошла акция ко Дню памяти и почестей 9 Мая, военные музыканты Министерства обороны Узбекистана исполнят песни военных лет.

Источник: Podrobno.uz

Выступление прошло по всем линиям метрополитена. Одетые в военную форму исполнители из Центрального ансамбля песни и танца вооруженных сил, как и обычные пассажиры, проехали на поездах и исполнили песни военных лет.

На прошлой неделе Шавкат Мирзиёев подписал постановление о Программа по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию Дня Памяти и Почестей — 9 мая.

В этом году в рамках празднования планируется организовать инсталляции, воссоздающие соответствующую обстановку и посвященные событиям и знаковым битвам Второй мировой войны, с музыкой и песнями тех лет, празднично накрытыми столами.

Кроме того, улицы и площади в преддверии праздника украсят плакатами и стендами, посвященными Дню Памяти и Почестей. При этом по всей республике будут организованы показы военной техники времен Второй мировой войны.

Президент также поручил Министерству обороны организовать в Ташкенте 9 мая в 21:00 часов праздничный салют.

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