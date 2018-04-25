Ученые проверят предопределенность событий на Земле

Источник: NASA

Ранее с такой целью использовали только звезды нашей Галактики, а теперь можно и фотоны, испущенные более 12 миллиардов лет назад. Статья с описанием опубликована в журнале Physical Review A.

Квантовая и нелокальная природа физических процессов микромира твердо установлена в экспериментах по проверке неравенств Белла. Однако существуют так называемые лазейки — дополнительные условия, выполнение которых может влиять на интерпретацию экспериментов. Основные лазейки были закрыты в опытах Алена Аспе в 1980-х. Тем не менее, по-прежнему остается возможной супердетерминистическая интерпретация, которая гласит, что все процессы в эксперименте были однозначно определены взаимодействиями участвующих частиц в прошлом. Такую точку зрения чрезвычайно трудно полностью опровергнуть, но можно сдвигать в прошлое тот момент, когда был определен исход сегодняшнего эксперимента.

В 2017 году физики предложили использовать в подобном эксрименте свет звезд Млечного Пути, который шел до Земли около 600 лет.

Таким образом, если верен супердетерминизм, то все актуальные события однозначно определились минимум шесть веков назад.

В новой работе те же авторы улучшили протокол для работы с удаленными источниками и предлагают использовать 50 более далеких звезд, а также 12 квазаров, расположенных на космологических расстояниях. Самый далекий из предложенных квазаров имеет красное смещение z = 3.9, что соответствует сопутствующему расстоянию около 7 гигапарсек.

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