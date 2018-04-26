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15:00 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Погода отметится нестабильностью

Смогут ли москвичи провести майские праздники на открытом воздухе.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В четверг столицу накроют ливни и сильный ветер: в порывах он будет достигать 17 м/с — с таким предупреждением выступил Гидрометцентр. Из-за непогоды в Москве объявлен желтый уровень опасности.

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За двое суток в городе может выпасть четверть месячной нормы осадков, отмечает ведущий специалист центра «Фобос» Елена Волосюк: «В атмосфере над столичным регионом произошла перестройка атмосферных процессов, воздушные потоки сменились на западные. К нам с достаточно большими скоростями начинают двигаться атмосферные фронты, они несут с собой относительно теплые влажные воздушные массы атлантического происхождения, будут наблюдаться не самые комфортные погодные условия. Мы ждем усиление дождей, особенно ближе к середине дня, а во второй половине дня станет усиливаться западный ветер».

В четверг в столице начнутся традиционные перекрытия, связанные с репетицией военного парада. В сочетании с плохой погодой они создадут коллапс на столичных дорогах, предупреждает аналитик сервиса «Яндекс. Пробки» Леонид Медников: «Традиционно дождь является фактором, который способен резко осложнить дорожную ситуацию. Значит, на дорогах Москвы сложится достаточно трудная для автомобилистов обстановка, вероятно, пробки вырастут на один или даже два балла. Кроме того, неделя перед праздниками обычно проходит чуть более напряженно, люди готовятся к праздникам, деловая активность увеличивается. Кроме того, после 17.00 будет перекрыт ряд важных улиц для репетиции парада Победы, и это тоже может негативно сказаться на дорожной ситуации. Непонятно, когда будут перекрываться такие важные магистрали, как Садовая, Тверская, Новый Арбат, Звенигородское шоссе. Если они действительно перекроются непосредственно в 17.00, это значительно осложнит движение в городе».

Но, по опыту прошлых лет, возможно, они будут перекрыты значительно позже, и тогда этот фактор не будет столь важным — особенно если мы говорим уже про перекрытие после 20.00.
Леонид Медников
Аналитик

Что касается грядущих майских праздников, то здесь москвичи могут быть спокойны. Погода не помешает им отправиться на шашлыки и барбекю, сообщил ведущий метеоролог сервиса «Гисметео» Леонид Старков: «Есть хорошие новости для жителей Москвы и области, да и всей центральной России, поскольку на майские праздники ожидается очень теплая погода. Под влиянием тропосферного гребня среднесуточная температура повысится до летних значений и составит 15−18 градусов. В дневные часы воздух сможет прогреваться до +20 и даже +25 градусов. Погода будет преимущественно сухая, но в связи с близостью атмосферного фронта, который будет скользить по периферии тропосферного гребня в отдельные дни, картину летней погоды дополнят кратковременные ливневые дожди и возможные майские грозы».

Если погода 1 мая все же будет дождливой, власти обещают разогнать облака.

Анастасия Ройзман

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