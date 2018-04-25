Скрытая угроза: искусственный интеллект может начать ядерную войну к 2040 году
Исследователи рассчитали, что ИИ в будущем может спровоцировать одну из ядерных держав нанести упреждающий удар против другой нации.
Исследователи рассчитали, что ИИ в будущем может спровоцировать одну из ядерных держав нанести упреждающий удар против другой нации.
Американская некоммерческая организация RAND Corporation опубликовала исследование, согласно которому искусственный интеллект сможет потенциально привести мир к ядерной войне к 2040 году.
ИИ может подорвать геополитическую стабильность и нарушить статус ядерного оружия как средства сдерживания.
Аналитики утверждают, что хотя на протяжении десятилетий хрупкий мир поддерживался идеей того, что любое ядерное нападение может спровоцировать взаимное гарантированное уничтожение, потенциал ИИ и машинного обучения для принятия решений о военных действиях может означать, что отсутствие критического мышления у ИИ может дать неверную оценку ситуации. «Некоторые эксперты опасаются, что усиленная зависимость от искусственного интеллекта может привести к новым видам катастрофических ошибок», — сказал Эндрю Лон, соавтор статьи из RAND.
Авторы исследования считают, что в будущем улучшение технологий может привести к нарушению баланса сдерживающих сил, таких как подводные и мобильные ракеты. ИИ, используемый в качестве советника, может склонить человека к решению о нанесении упреждающего удара против другой нации: даже если противник не намерен нападать, но ИИ увидит возможность получения преимущества в результате атаки.
ИИ может оказаться «восприимчивым к состязательности». Следовательно, отметил Лон, сохранение стабильности в ближайшие десятилетия может оказаться чрезвычайно трудным, и все ядерные державы должны участвовать в создании институтов, которые помогут ограничить ядерные риск.
В документе RAND также подчеркивается опасность использования ИИ для принятия военных решений, а не угроза автономных беспилотных летательных аппаратов или роботов, об опасности которых постоянно предупреждает Илон Маск. Выступая на ежегодном фестивале технологий и культуры SXSW (South by Southwest) в Остине, штат Техас, он предложил создать общественный регулирующий орган, который будет следить за безопасностью разработок в области искусственного интеллекта и предусматривать все возможные риски.
Запомните мои слова: ИИ намного опаснее, чем ядерное оружие. Так почему у нас до сих пор нет нормативного надзора за ним?.