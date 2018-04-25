Шарль Азнавур попал в больницу в Санкт-Петербурге

Запланированный на среду концерт Азнавура в БКЗ «Октябрьский» был отменен, так как 93-летнему певцу стало плохо на репетиции. Промоутеры вызвали музыканту скорую помощь.

Шарль Азнавур — французский шансонье армянского происхождения, автор более тысячи песен. Он стал первым французским исполнителем, которому удалось получить платиновый диск в Европе. Кроме того, артист сыграл более 60 ролей в театре и кино.