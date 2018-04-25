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21:09 (мск), источник: РИА Новости

Шарль Азнавур попал в больницу в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Французский шансонье Шарль Азнавур госпитализирован в Санкт-Петербурге, сообщает телеканал НТВ.

Источник: РИА Новости

Запланированный на среду концерт Азнавура в БКЗ «Октябрьский» был отменен, так как 93-летнему певцу стало плохо на репетиции. Промоутеры вызвали музыканту скорую помощь.

Шарль Азнавур — французский шансонье армянского происхождения, автор более тысячи песен. Он стал первым французским исполнителем, которому удалось получить платиновый диск в Европе. Кроме того, артист сыграл более 60 ролей в театре и кино.

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