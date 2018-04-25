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22:07 (мск), источник: Sputnik.by

Население Беларуси за квартал уменьшилось на 7,5 тысячи человек

Если сравнивать убыль населения с численностью отдельных городов Беларуси, можно говорить, что фактически полностью «пропал» такой райцентр, как Сенно, Дубровно или Кличев.

МИНСК, 25 апр — Sputnik. Количество населения Беларуси за первый квартал текущего года уменьшилось на 7,5 тысячи человек, свидетельствуют данные Национального статистического комитета республики.

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Белстат 25 апреля опубликовал традиционный квартальный отчет о социально-экономическом положении в республике в январе — марте, в котором в том числе содержится информация о демографической ситуации в республике.

«Численность населения Республики Беларусь на 1 апреля 2018 года составила 9 484 300 человек», — говорится в отчете.

По информации Белстата, таким образом, с начала года количество людей, живущих в Беларуси, уменьшилось на 7,5 тысячи человек.

В первом квартале текущего года, по информации ведомства, родилось 23536 детей, это на 6,5% меньше, чем за аналогичный период 2017-го. Умерли в январе — марте 2018-го 32302 человека.

Если сравнивать убыль населения с численностью отдельных городов Беларуси, можно говорить, что фактически полностью «пропал» такой райцентр, как Сенно, Дубровно или Кличев.

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