Население Беларуси за квартал уменьшилось на 7,5 тысячи человек
Если сравнивать убыль населения с численностью отдельных городов Беларуси, можно говорить, что фактически полностью «пропал» такой райцентр, как Сенно, Дубровно или Кличев.
Если сравнивать убыль населения с численностью отдельных городов Беларуси, можно говорить, что фактически полностью «пропал» такой райцентр, как Сенно, Дубровно или Кличев.
МИНСК, 25 апр — Sputnik. Количество населения Беларуси за первый квартал текущего года уменьшилось на 7,5 тысячи человек, свидетельствуют данные Национального статистического комитета республики.
Белстат 25 апреля опубликовал традиционный квартальный отчет о
«Численность населения Республики Беларусь на 1 апреля 2018 года составила 9 484 300 человек», — говорится в отчете.
По информации Белстата, таким образом, с начала года количество людей, живущих в Беларуси, уменьшилось на 7,5 тысячи человек.
В первом квартале текущего года, по информации ведомства, родилось 23536 детей, это на 6,5% меньше, чем за аналогичный период 2017-го. Умерли в январе — марте 2018-го 32302 человека.
Если сравнивать убыль населения с численностью отдельных городов Беларуси, можно говорить, что фактически полностью «пропал» такой райцентр, как Сенно, Дубровно или Кличев.