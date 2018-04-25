Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Цыганов и Пегова снова снимаются вместе: фото с площадки
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Загадка Кейт Миддлтон: как ей удается так выглядеть после родов
На крупнейшую в мире статую Иисуса Христа установили Wi-Fi
Помолодевшую Галину Польских подозревают в пластике
Главный маг СССРАмаяк Акопян рассказал, как его отец делал свои трюки
Зудина, Ургант и Михалков посетили премьеру фильма в ГУМе
«Наше сердце, наш Нинок»: в Москве простились с Ниной Дорошиной
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
У Бобровского снова провальные цифры в Кубке Стэнли
WADA оспорит вердикт суда в пользу россиян
Помолодевшую Галину Польских подозревают в пластике
Бондарчук и Орбакайте надели эффектные наряды на гала-ужин
Работу мозга улучшили с помощью пересадки кала
Британские врачи вылечили первого в мире пациента с супергонореей
5 городов, куда точно не стоит ехать на майские праздники
Что купить в Финляндии, продав московскую двушку
Фоторепортажи
8Главное требование митингующих жителей Армении исполнено
8World Photography Awards объявили лучших фотографов года
22:16 (мск), источник: Kazinform

В Астане ввели транспортные билеты и транспортные кошельки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В городских автобусах Астаны ввели транспортные билеты и транспортные кошельки, передает МИА «Казинформ».

«Уважаемые пользователи общественного транспорта! У нас для вас 2 новости. Одна хорошая, другая — очень хорошая. Для вашего удобства мы ввели новый вид транспортной карты — «Транспортный билет», кроме того, для вас теперь доступна функция «Транспортный кошелек», — сообщила компания Astana LRT в Фейсбук.

Как пояснили в компании, транспортный билет — это бесконтактная бумажная транспортная карта на ограниченное количество поездок для безналичной оплаты проезда. В настоящее время транспортным билетом можно воспользоваться в автобусах городских маршрутов. Стоимость транспортного билета на 10 поездок составляет 1000 тенге, где 100 тенге — это стоимость бумажной карты. При регистрации проезда с помощью транспортного билета пользователь имеет право на бесплатные пересадки в течение 60 минут на другие автобусы, обслуживающие городские направления. Срок использования транспортного билета не ограничен. Приобрести Транспортный билет можно исключительно через RTVM автоматы.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.


«Транспортный кошелек делает наши транспортные карты еще удобней для очень мобильных пользователей общественного транспорта, которые много передвигаются по городу различными маршрутами.

Данная функция теперь доступна на ваших транспортных картах — пополнив транспортные карты на сумму до 5000 тенге, вы можете расплачиваться ими в автобусах городских и экспресс, а в ближайшем будущем и пригородных маршрутов, не загружая специальные тарифы. Стоимость проезда при оплате транспортным кошельком такая же, как и при оплате наличными, при этом пользователь имеет право на бесплатные пересадки на другие автобусы в течение 60 минут. (Пересадки осуществляются с городского на городской, с экспресса на экспресс и с экспресса на городской маршруты).

Срок действия внесенных средств на транспортном кошельке не ограничен.

Пополнить транспортный кошелек вы можете через RTVM автоматы и специализированные кассы», — отметили в Astana LRT.

Все новости региона
 Убийство трех женщин в Алматы: Прокурор запросил пожизненный срок
Сколько выплатил ЕНПФ выехавшим за границу на ПМЖ казахстанцам
США отказались верить в попадание своих «Томагавков» в Россию
Всего 900 рублей: в соцсетях обсуждают кота, уснувшего на прилавке в магазине
Скрытая угроза: ИИ может начать ядерную войну к 2040 году
Мигранты оказались адекватнее коренных жителей России
Названа самая задолжавшая страна Европы
Амаяк Акопян: трюк отца раскрыл шпиона на приеме у Хрущева
Что происходит на предприятиях «Русала»: рассказы рабочих
Спорт
У Бобровского снова провальные цифры в Кубке Стэнли Один из лучших вратарей мира снова не смог помочь «Коламбусу» пройти дальше первого раунда плей-офф, пропуская в каждой встрече не меньше трех шайб
Авто
В России появится новая автомобильная марка Китайцы считают, что корейский автопром отстаёт по технологиям. Такое громкое заявление на Пекинском автосалоне сделала глава Great Wall Motor госпожа Ван Фэнин
Hi-Tech
WhatsApp запретили использовать детям до 16 лет Несовершеннолетним понадобится опекун.
Кино
Гагарина, Ревва и Дайнеко на вечеринке премии RU.TV В Москве прошла pre-party престижного музыкального конкурса
Недвижимость
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Что купить в Финляндии, продав двушку в Москве
Эксперты назвали лучшее гражданство мира
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: история
Леди
Как быстро подготовиться к выходу в свет – секреты российских звезд Альбина Джанабаева, Анна Седокова, Полина Гагарина и Юлианна Караулова поделились секретами красоты с «Леди.Mail.Ru»
Дети
Загадка Кейт Миддлтон: как ей удается так выглядеть после родов Высокие каблуки, идеальный макияж и прическа, веселая улыбка и энергичные движения, а главное – ни следа усталости, изнеможения, бледности, отеков
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь