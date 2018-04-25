В Астане ввели транспортные билеты и транспортные кошельки

«Уважаемые пользователи общественного транспорта! У нас для вас 2 новости. Одна хорошая, другая — очень хорошая. Для вашего удобства мы ввели новый вид транспортной карты — «Транспортный билет», кроме того, для вас теперь доступна функция «Транспортный кошелек», — сообщила компания Astana LRT в Фейсбук. Как пояснили в компании, транспортный билет — это бесконтактная бумажная транспортная карта на ограниченное количество поездок для безналичной оплаты проезда. В настоящее время транспортным билетом можно воспользоваться в автобусах городских маршрутов. Стоимость транспортного билета на 10 поездок составляет 1000 тенге, где 100 тенге — это стоимость бумажной карты. При регистрации проезда с помощью транспортного билета пользователь имеет право на бесплатные пересадки в течение 60 минут на другие автобусы, обслуживающие городские направления. Срок использования транспортного билета не ограничен. Приобрести Транспортный билет можно исключительно через RTVM автоматы.



«Транспортный кошелек делает наши транспортные карты еще удобней для очень мобильных пользователей общественного транспорта, которые много передвигаются по городу различными маршрутами.



Данная функция теперь доступна на ваших транспортных картах — пополнив транспортные карты на сумму до 5000 тенге, вы можете расплачиваться ими в автобусах городских и экспресс, а в ближайшем будущем и пригородных маршрутов, не загружая специальные тарифы. Стоимость проезда при оплате транспортным кошельком такая же, как и при оплате наличными, при этом пользователь имеет право на бесплатные пересадки на другие автобусы в течение 60 минут. (Пересадки осуществляются с городского на городской, с экспресса на экспресс и с экспресса на городской маршруты).



Срок действия внесенных средств на транспортном кошельке не ограничен.



Пополнить транспортный кошелек вы можете через RTVM автоматы и специализированные кассы», — отметили в Astana LRT.