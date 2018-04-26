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12:14 (мск), источник: Playboy

Архитектор показал достопримечательности в виде бытовых предметов

Бразильский архитектор Филипе Васконселуша придумал делать коллажи со всемирно известными зданиями в виде бытовых предметов, вроде открывалки для пива.

Например, часовню Бошьес в ЮАР он превратил в платье Мэрилин Монро, римский Колизей — в глиняную форму на гончарном круге, отель Бурдж-эль-Араб в Дубае — в парус (ну, здесь трудно было представить что-то другое), а музей Соломона Гуггенхейма в Нью-Йорке — внезапно в соковыжималку.

На его работах также изображены Саграда-Фамилия в Барселоне, Тауэрский мост и небоскреб Лиденхолл в Лондоне, центр Гейдара Алиева в Баку и многие другие мировые достопримечательности.

Давайте вместе взглянем по-новому на привычные здания.

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