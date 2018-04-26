Архитектор показал достопримечательности в виде бытовых предметов

Например, часовню Бошьес в ЮАР он превратил в платье Мэрилин Монро, римский Колизей — в глиняную форму на гончарном круге, отель Бурдж-эль-Араб в Дубае — в парус (ну, здесь трудно было представить что-то другое), а музей Соломона Гуггенхейма в Нью-Йорке — внезапно в соковыжималку.