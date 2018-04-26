Архитектор показал достопримечательности в виде бытовых предметов
Бразильский архитектор Филипе Васконселуша придумал делать коллажи со всемирно известными зданиями в виде бытовых предметов, вроде открывалки для пива.
Бразильский архитектор Филипе Васконселуша придумал делать коллажи со всемирно известными зданиями в виде бытовых предметов, вроде открывалки для пива.
Например, часовню Бошьес в ЮАР он превратил в платье Мэрилин Монро, римский Колизей — в глиняную форму на гончарном круге, отель
На его работах также изображены
Давайте вместе взглянем