В Самарской области объявлен конкурс на самый благоустроенный муниципалитет
Во вторник, 24 апреля, опубликован приказ министерства энергетики и ЖКХ региона о проведении конкурса «Самое благоустроенное муниципальное образование в Самарской области».
Во вторник, 24 апреля, опубликован приказ министерства энергетики и ЖКХ региона о проведении конкурса «Самое благоустроенное муниципальное образование в Самарской области».
Целями конкурса являются активизация проведения мероприятий по благоустройству, выявление муниципалитетов, в которых достигнуты наиболее высокие показатели в сфере ЖКХ, обобщение и распространение опыта победителей.
Муниципалитеты, участвующие в конкурсе, разделены на пять категорий в зависимости от численности населения. I категория — свыше 100 тыс. жителей, II категория — от 25 тыс. до 100 тыс. жителей, III категория — от 10 тыс. до 25 тыс., IV категория от 5 тыс. до 10 тыс. и V категория менее 5 тыс. жителей.
Документы на конкурс предоставляются не позднее 1 июня, рассмотрение материалов конкурсной комиссией и подведение итогов состоится не позднее 1 августа.
В I и II категориях победителями станут муниципалитеты, занявшие 1 и 2 места. В
Распределение субсидий между победителями будет осуществлено отдельным приказом правительства.