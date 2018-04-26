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12:22 (мск), источник: Volga News

В Самарской области объявлен конкурс на самый благоустроенный муниципалитет

Во вторник, 24 апреля, опубликован приказ министерства энергетики и ЖКХ региона о проведении конкурса «Самое благоустроенное муниципальное образование в Самарской области».

Целями конкурса являются активизация проведения мероприятий по благоустройству, выявление муниципалитетов, в которых достигнуты наиболее высокие показатели в сфере ЖКХ, обобщение и распространение опыта победителей.

Муниципалитеты, участвующие в конкурсе, разделены на пять категорий в зависимости от численности населения. I категория — свыше 100 тыс. жителей, II категория — от 25 тыс. до 100 тыс. жителей, III категория — от 10 тыс. до 25 тыс., IV категория от 5 тыс. до 10 тыс. и V категория менее 5 тыс. жителей.
Документы на конкурс предоставляются не позднее 1 июня, рассмотрение материалов конкурсной комиссией и подведение итогов состоится не позднее 1 августа.

В I и II категориях победителями станут муниципалитеты, занявшие 1 и 2 места. В III-V категориях — с 1 по 3 места. Кроме того, победителей определят в различных номинациях: за успехи в благоустройстве, за достижение высоких результатов по энергосбережению, за успехи в сохранении историко-культурного и природного наследия, за активную работу по повышению качества жилищно-коммунального обслуживания населения и ряде других.

Распределение субсидий между победителями будет осуществлено отдельным приказом правительства.

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