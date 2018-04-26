Неразлучные кот с собакой из Уфы после всех испытаний обрели новую семью

«Уникальное явление, когда собака и кот становятся единым целым. В Уфе Борабулечку, когда она был еще щенком, спасли от отстрела в городской организации, куда и был вызван отлов. Рому подобрали на обочине с переломами задних ног. Пока Ромашка лежал неподвижно после операций, его согревала и вылизывала Борабулечка, хотя сама была еще щеночком, — сообщила Елена. — Кот выдержал все испытания — от последствий травмы не осталось и следа, и в этом ему помогала Борабуля. Они вместе спят и играют — и даже не стоял вопрос, чтобы их разлучить. Очень долго мы искали им именно их человека, и чудо свершилось. Один звонок изменил их судьбу. Ромка и “его собака” Борабуля теперь стали жителями Самары — их взяли к себе замечательные люди. Еще у наших неразлучников появились четверолапые друзья, которые радушно приняли новых членов семьи».