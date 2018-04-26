Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Гагарина, Ревва и Дайнеко на вечеринке премии RU.TV
Что будет, если «закончились права»
Энрике Иглесиас посмотрел футбол вместе со своими детьми
Страны G7 сделали заявление, касающееся Крыма
«Настоящий рыцарь»: Сергей Лазарев оседлал коня
Главный маг СССРАмаяк Акопян рассказал, как его отец делал свои трюки
Жасмин показала редкое фото сына
Дети Пугачевой и Галкина снялись для лукбука модного бренда
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Роналду исчез, но «Реал» победил
Хоккейная сборная России стартует на шведском этапе Евротура
Анна Нетребко взволновала соцсети снимком в купальнике
Дженнифер Лопез блистала на гала-вечере Time 100
Работу мозга улучшили с помощью пересадки кала
Британские врачи вылечили первого в мире пациента с супергонореей
5 городов, куда точно не стоит ехать на майские праздники
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии
Фоторепортажи
12Восстание обреченных
9«Российскую красавицу-2018» выбрали в Москве
06:55 (мск), источник: ИА Башинформ

Неразлучные кот с собакой из Уфы после всех испытаний обрели новую семью

УФА, 26 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Неразлучные кот Рома и собака Борабулечка обрели новую семью. Жительница Уфы Елена, у которой животные были полгода на передержке, рассказала агентству «Башинформ» подробности истории со счастливым финалом.

5
фотографий

«Уникальное явление, когда собака и кот становятся единым целым. В Уфе Борабулечку, когда она был еще щенком, спасли от отстрела в городской организации, куда и был вызван отлов. Рому подобрали на обочине с переломами задних ног. Пока Ромашка лежал неподвижно после операций, его согревала и вылизывала Борабулечка, хотя сама была еще щеночком, — сообщила Елена. — Кот выдержал все испытания — от последствий травмы не осталось и следа, и в этом ему помогала Борабуля. Они вместе спят и играют — и даже не стоял вопрос, чтобы их разлучить. Очень долго мы искали им именно их человека, и чудо свершилось. Один звонок изменил их судьбу. Ромка и “его собака” Борабуля теперь стали жителями Самары — их взяли к себе замечательные люди. Еще у наших неразлучников появились четверолапые друзья, которые радушно приняли новых членов семьи».

Женщина вспоминает, что наблюдать за дружбой кота и собаки было одно удовольствие.

«Ромка всегда радуется, когда “его собаку” заводят в дом после прогулки: он ее умывает, вылизывает ей уши и обнимает при встрече. Словами не описать всю бурю эмоций, какую выдает эта парочка — это нужно видеть», — поделилась уфимка.

Она поблагодарила всех, кто делился в соцсетях сообщением о поиске хозяев для неразлучных животных, а также ветеринаров, которые вели кота Ромку после операции.

Все новости региона
На заседании совета по инвестклимату обсудили инвестиционные планы ведущих предприятий республики
В Госдепе прокомментировали проникновение в генконсульство РФ
Мигранты оказались адекватнее коренных жителей России
Скрытая угроза: ИИ может начать ядерную войну к 2040 году
Пентагон: «противники» глушат системы американских самолетов
Всего 900 рублей: в соцсетях обсуждают кота, уснувшего на прилавке в магазине
Амаяк Акопян: трюк отца раскрыл шпиона на приеме у Хрущева
Что происходит на предприятиях «Русала»: рассказы рабочих
Спорт
Роналду исчез, но «Реал» победил «Королевский клуб» одержал волевую победу над «Баварией» и сделал еще один шаг к киевскому финалу Лиги чемпионов
Авто
Nissan сделал настоящий внедорожник (наконец-то) Nissan решил вернуться к корням и построил настоящую классику
Hi-Tech
WhatsApp запретили использовать детям до 16 лет Несовершеннолетним понадобится опекун.
Кино
Гагарина, Ревва и Дайнеко на вечеринке премии RU.TV В Москве прошла pre-party престижного музыкального конкурса
Недвижимость
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
В Москве сносят гаражи под строительство Научной долины МГУ
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: история
Самое жуткое здание Москвы не попало под реновацию
Леди
Как быстро подготовиться к выходу в свет – секреты российских звезд Альбина Джанабаева, Анна Седокова, Полина Гагарина и Юлианна Караулова поделились секретами красоты с «Леди.Mail.Ru»
Дети
Загадка Кейт Миддлтон: как ей удается так выглядеть после родов Высокие каблуки, идеальный макияж и прическа, веселая улыбка и энергичные движения, а главное – ни следа усталости, изнеможения, бледности, отеков
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь