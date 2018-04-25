Гидромет о погоде: до выходных — дожди, а потом — лето

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 25 апр — Sputnik. Сырая и дождливая погода ожидается в Беларуси в ближайшие дни, дневные температуры не превысят отметки +20°С, сообщили Sputnik в среду в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

По данным синоптиков, погоду в следующие несколько дней в стране будут определять фронты, идущие из Западной Европы.

В четверг 26 апреля будет облачно, местами ожидаются кратковременные дожди с грозами, днем максимальная температура воздуха составит от +12 до +18°С, по юго-востоку страны — до +20°С.

В пятницу 27 апреля погода существенно не изменится, но кроме дождей синоптики прогнозируют усиление ветра до порывистого, а днем будет немного прохладнее — от +10 до +17°С.