Гидромет о погоде: до выходных — дожди, а потом — лето
Согласно долгосрочному прогнозу, начало следующей недели будет
Согласно долгосрочному прогнозу, начало следующей недели будет
МИНСК, 25 апр — Sputnik. Сырая и дождливая погода ожидается в Беларуси в ближайшие дни, дневные температуры не превысят отметки +20°С, сообщили Sputnik в среду в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
По данным синоптиков, погоду в следующие несколько дней в стране будут определять фронты, идущие из Западной Европы.
В четверг 26 апреля будет облачно, местами ожидаются кратковременные дожди с грозами, днем максимальная температура воздуха составит от +12 до +18°С, по
В пятницу 27 апреля погода существенно не изменится, но кроме дождей синоптики прогнозируют усиление ветра до порывистого, а днем будет немного прохладнее — от +10 до +17°С.
По информации Гидромета, уже в субботу 28 апреля Беларусь окажется в области повышенного атмосферного давления: еще возможны кратковременные осадки, но начнет теплеть. Согласно долгосрочному прогнозу, начало следующей недели будет