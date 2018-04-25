Американский журнал включил Библию в список «ненужных» книг

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По мнению редакции журнала, не все «великие книги» прошли проверку временем.

«Некоторые из них (“великих книг”. — Прим. ред.) расистские, а некоторые сексистские, но большинство просто очень, очень скучные», — говорится в материале GQ.

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Группа «нескучных писателей» вместе с коллективом издания решила проанализировать недостатки переоцененных книг и подобрать им замену. В список произведений, которые «не нужно читать», среди прочих вошли «Властелин колец» Джона Толкина, «Старик и море» и «Прощай, оружие!» Эрнеста Хемингуэя, «Над пропастью во ржи» Джерома Сэлинджера, «Приключения Гекльберри Финна» Марка Твена, а также Библия.

Как считает американский писатель Джесси Болл, Священное Писание нельзя назвать «самой прекрасной вещью, когда-либо созданной человеком».

«Она (Библия. — Прим. ред) содержит повторы, противоречия и нравоучения, глупа и местами злонамеренна», — пишет критик.

Взамен Библии Болл советует прочитать роман венгерско-швейцарской писательницы Аготы Кристоф «Толстая тетрадь», который повествует о жизни двух братьев во время второй мировой войны.