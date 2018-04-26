Оно так близко

Источник: РИА "Новости"

Россиянину для счастья нужно 159 тыс. рублей в месяц, объявили социологи в понедельник, 23 апреля. В прошлом году аппетиты граждан были несколько выше. Чтобы ощутить пропасть между мечтой и реальностью, напомним данные Росстата — среднемесячная зарплата россиян в марте 2018 года составила 41 650 рублей. Эксперты также выяснили, кого жители страны причисляют к бедным, а кого нарекают богачами. Что влияет на настроения людей и как это связано с деньгами, а также в чем кроется основа социального неравенства — в материале портала iz.ru.

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О необходимой россиянину для комфортной жизни сумме рассказали социологи портала Superjob.ru. В апреле они провели опрос среди 2,5 тыс. человек и узнали мнение людей о богатстве и бедности. Эксперты выяснили, что москвичам, чтобы стать счастливыми, нужно 212 тыс. рублей, а петербуржцам — 166 тыс.

Среднее значение по стране оказалось на уровне 150 тыс. рублей. Примечательно, что этот показатель почти на 14% меньше, чем в августе 2017 года. Тогда он равнялся 184 тыс. рублей.

К слову, мужчинам для счастья нужно больше денег, чем женщинам. Причем разница кажется внушительной — 48 тыс.

Что касается бедности, то жители Москвы и Санкт-Петербурга относят к категории тех, кто зарабатывает меньше 22 тыс. рублей. Средняя цифра по России — 18 тыс. рублей.

Источник: Reuters

Такая же ситуация и с представлением о богатстве: с точки зрения москвичей, богачами можно называть тех, кто получает 566 тыс. рублей, а в Северной столице такую характеристику дают людям с доходом в 511 тыс. Средний показатель по стране, очевидно, ниже — 447 тыс. рублей.

Богатые и знаменитые

Осенью прошлого года исследование консалтинговой компании Capgemini показало, что Россия в 2016-м оказалась первой в мире по росту и числа миллионеров, и их состояния. Речь идет об увеличении примерно на 20% в обоих случаях.

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В России, по подсчетам Capgemini, 182 тыс. долларовых миллионеров, по этому показателю страна находится на 15-м месте в мире. Первую позицию держат США — почти 4,8 млн миллионеров.

Количество российских долларовых миллиардеров также возросло — за два года списки самых богатых людей страны, по версии Forbes, пополнились на 29 человек: с 77 в 2016-м до 106 в 2018-м.

При этом совокупное состояние 200 богатейших предпринимателей России выросло на $25 млрд — до $485 млрд.

Причем в мировой рейтинг, подготовленный журналом и состоящий из более чем 2 тыс. позиций, попали 102 российских бизнесмена.

Не в обиде

По данным Счетной палаты, 20,3 млн человек в России в 2017 году жили за чертой бедности. Это около 14% от общей численности населения.

Источник: РИА

Как следует из доклада о неравенстве в мире, его уровень в современной России сопоставим с дореволюционными показателями 1905 года.

Если ранжировать всех взрослых россиян по уровню заработка и разделить на две части, то на долю первой группы будет приходиться только 17% национального дохода в 2016 году, а второй — 83%.

При этом доходы богатейших 10% граждан составляют 45,5%. Но по сравнению с другими странами всё не так плохо: в Северной Америке (США и Канада) в руках самых богатых 10% находится 47% нацдохода, в Индии и Бразилии — 55%, на Ближнем Востоке — 61%.

Для подсчета концентрации доходов есть специальный индекс — коэффициент Джини. Он показывает, насколько неравномерно распределены деньги. Величина коэффициента может варьироваться от 0 до 1 — чем ближе значение к единице, тем выше уровень неравенства. Росстат подсчитал, что в 2016 году коэффициент равнялся 0,412. По оценке «Профиля», в развитых странах показатель держится на уровне 0,25−0,35.

Всемирный банк осенью 2017 года указывал, что за общим улучшением основных социально-экономических показателей России скрываются по-прежнему низкие реальные доходы граждан. Доля экономически уязвимого населения (тех, кто живет примерно на 11 тыс. рублей в месяц) превышает 53%.

Решительный план

Борьбу с бедностью российские власти считают одной из ключевых задач. «Мы должны (…) обеспечить уверенный, долгосрочный рост реальных доходов граждан, а за шесть лет, как минимум, вдвое снизить уровень бедности», — заявил 1 марта президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию.

Глава государства призвал выстроить систему социальной помощи на принципах справедливости и адресности и обновить архаичную структуру занятости.

Кроме того, он напомнил о приравнивании с 1 мая минимального размера оплаты труда к прожиточному минимуму — это должно позитивно сказаться на доходах около 4 млн человек. МРОТ с 1 мая составит 11 163 рубля.

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Ранее среди эффективных механизмов борьбы с неравенством президент также называл помощь с оплатой услуг ЖКХ семьям с небольшими доходами и материнский капитал.

24 апреля Bloomberg узнал о подготовке в России плана «решительного прорыва» по повышению уровня жизни. Агентство со ссылкой на источники сообщило, что Путин после инаугурации подпишет соответствующий указ.

Десять триллионов рублей могут пойти на здравоохранение, образование и инфраструктуру, заявили источники. Причем основные расходы придутся на период после 2020 года.

В Кремле подтвердили существование документа, однако отметили, что «там другие цифры».

Синица лучше

Тем не менее темы бедности, безработицы и роста цен стали меньше тревожить россиян в 2017-м, чем годом ранее. Хотя эти три вопроса всё равно волнуют жителей страны больше остальных.

Президент рекрутингового портала Superjob.ru Алексей Захаров рассказал порталу iz.ru, что настроения в обществе напрямую влияют на то, сколько денег человеку нужно для счастья.

И чем выше нервозность — тем ниже запросы.

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Захаров в этой связи напомнил о войне в Сирии, конфликте с американцами, усилении санкционного режима против России, скачке курса рубля — всё это оказало влияние на психологическое состояние россиян.

На данном фоне Superjob решил проверить, изменились ли представления людей о «счастливой сумме» по сравнению с результатами предыдущего опроса. Гипотеза подтвердилась — россияне поумерили пыл и снизили аппетиты.

«Это вполне логично потому, что в моменты кризисов, обострения ситуации, нестабильности для людей дороже становится синица в руках, чем журавль в небе», — отметил президент компании.

Источник: Reuters

Он добавил, что если, например, «кому-то для счастья нужен миллион, то, когда вокруг всё взрывается и это показывают по телевизору», представления меняются.

Тогда люди довольны тем, что имеют, и основное желание — лишь бы не было войны.

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Кому жить хорошо

Международная ассоциация независимых исследовательских агентств Gallup International выяснила, что индекс счастья в России в 2017-м впервые за многие годы превысил общемировой уровень.

Как сообщает «РИА Новости», в ноябре-декабре Gallup провела опрос, в котором приняли участие почти 54 тыс. человек в 55 странах. Более половины респондентов (59%) во всем мире ответили, что чувствуют себя счастливыми. Несчастным себя назвали 11%. Индекс вычисляется как разница между положительными и отрицательными ответами — он составил 48%.

Источник: РИА "Новости"

В России доля счастливых жителей составила 55%, а несчастных — 5%.

Несмотря на часто обсуждаемую уникальность или особенность россиян, индекс счастья, как и многие другие, показывает, что россияне, скорее, среднестатистические земляне. Более того, на протяжении трех лет индекс счастья достиг полной стабильности. Андрей Милехин Вице-президент ассоциации Gallup International

По итогам опроса был составлен список самых счастливых стран мира. Верхнюю строчку занимает Фиджи с индексом счастья в 92%, затем идет Колумбия (87%) и Филиппины (84%). Хуже всего себя чувствуют жители Украины (8%), Ирака (7%) и Ирана (5%).