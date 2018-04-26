Оно так близко
Что делает россиян счастливыми.
Что делает россиян счастливыми.
Россиянину для счастья нужно 159 тыс. рублей в месяц, объявили социологи в понедельник, 23 апреля. В прошлом году аппетиты граждан были несколько выше. Чтобы ощутить пропасть между мечтой и реальностью, напомним данные Росстата — среднемесячная зарплата россиян в марте 2018 года составила 41 650 рублей. Эксперты также выяснили, кого жители страны причисляют к бедным, а кого нарекают богачами. Что влияет на настроения людей и как это связано с деньгами, а также в чем кроется основа социального неравенства — в материале портала iz.ru.
О необходимой россиянину для комфортной жизни сумме рассказали социологи портала Superjob.ru. В апреле они провели опрос среди 2,5 тыс. человек и узнали мнение людей о богатстве и бедности. Эксперты выяснили, что москвичам, чтобы стать счастливыми, нужно 212 тыс. рублей, а петербуржцам — 166 тыс.
Среднее значение по стране оказалось на уровне 150 тыс. рублей. Примечательно, что этот показатель почти на 14% меньше, чем в августе 2017 года. Тогда он равнялся 184 тыс. рублей.
Что касается бедности, то жители Москвы и
Такая же ситуация и с представлением о богатстве: с точки зрения москвичей, богачами можно называть тех, кто получает 566 тыс. рублей, а в Северной столице такую характеристику дают людям с доходом в 511 тыс. Средний показатель по стране, очевидно, ниже — 447 тыс. рублей.
Осенью прошлого года исследование консалтинговой компании Capgemini показало, что Россия в 2016-м оказалась первой в мире по росту и числа миллионеров, и их состояния. Речь идет об увеличении примерно на 20% в обоих случаях.
В России, по подсчетам Capgemini, 182 тыс. долларовых миллионеров, по этому показателю страна находится на 15-м месте в мире. Первую позицию держат США — почти 4,8 млн миллионеров.
Количество российских долларовых миллиардеров также возросло — за два года списки самых богатых людей страны, по версии Forbes, пополнились на 29 человек: с 77 в 2016-м до 106 в 2018-м.
При этом совокупное состояние 200 богатейших предпринимателей России выросло на $25 млрд — до $485 млрд.
Причем в мировой рейтинг, подготовленный журналом и состоящий из более чем 2 тыс. позиций, попали 102 российских бизнесмена.
По данным Счетной палаты, 20,3 млн человек в России в 2017 году жили за чертой бедности. Это около 14% от общей численности населения.
Как следует из доклада о неравенстве в мире, его уровень в современной России сопоставим с дореволюционными показателями 1905 года.
При этом доходы богатейших 10% граждан составляют 45,5%. Но по сравнению с другими странами всё не так плохо: в Северной Америке (США и Канада) в руках самых богатых 10% находится 47% нацдохода, в Индии и Бразилии — 55%, на Ближнем Востоке — 61%.
Для подсчета концентрации доходов есть специальный индекс — коэффициент Джини. Он показывает, насколько неравномерно распределены деньги. Величина коэффициента может варьироваться от 0 до 1 — чем ближе значение к единице, тем выше уровень неравенства. Росстат подсчитал, что в 2016 году коэффициент равнялся 0,412. По оценке «Профиля», в развитых странах показатель держится на уровне 0,25−0,35.
Всемирный банк осенью 2017 года указывал, что за общим улучшением основных
Борьбу с бедностью российские власти считают одной из ключевых задач. «Мы должны (…) обеспечить уверенный, долгосрочный рост реальных доходов граждан, а за шесть лет, как минимум, вдвое снизить уровень бедности», — заявил 1 марта президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию.
Кроме того, он напомнил о приравнивании с 1 мая минимального размера оплаты труда к прожиточному минимуму — это должно позитивно сказаться на доходах около 4 млн человек. МРОТ с 1 мая составит 11 163 рубля.
Ранее среди эффективных механизмов борьбы с неравенством президент также называл помощь с оплатой услуг ЖКХ семьям с небольшими доходами и материнский капитал.
24 апреля Bloomberg узнал о подготовке в России плана «решительного прорыва» по повышению уровня жизни. Агентство со ссылкой на источники сообщило, что Путин после инаугурации подпишет соответствующий указ.
Десять триллионов рублей могут пойти на здравоохранение, образование и инфраструктуру, заявили источники. Причем основные расходы придутся на период после 2020 года.
В Кремле подтвердили существование документа, однако отметили, что «там другие цифры».
Тем не менее темы бедности, безработицы и роста цен стали меньше тревожить россиян в 2017-м, чем годом ранее. Хотя эти три вопроса всё равно волнуют жителей страны больше остальных.
Президент рекрутингового портала Superjob.ru Алексей Захаров рассказал порталу iz.ru, что настроения в обществе напрямую влияют на то, сколько денег человеку нужно для счастья.
Захаров в этой связи напомнил о войне в Сирии, конфликте с американцами, усилении санкционного режима против России, скачке курса рубля — всё это оказало влияние на психологическое состояние россиян.
На данном фоне Superjob решил проверить, изменились ли представления людей о «счастливой сумме» по сравнению с результатами предыдущего опроса. Гипотеза подтвердилась — россияне поумерили пыл и снизили аппетиты.
«Это вполне логично потому, что в моменты кризисов, обострения ситуации, нестабильности для людей дороже становится синица в руках, чем журавль в небе», — отметил президент компании.
Он добавил, что если, например, «кому-то для счастья нужен миллион, то, когда вокруг всё взрывается и это показывают по телевизору», представления меняются.
Международная ассоциация независимых исследовательских агентств Gallup International выяснила, что индекс счастья в России в 2017-м впервые за многие годы превысил общемировой уровень.
Как сообщает «РИА Новости», в
В России доля счастливых жителей составила 55%, а несчастных — 5%.
Несмотря на часто обсуждаемую уникальность или особенность россиян, индекс счастья, как и многие другие, показывает, что россияне, скорее, среднестатистические земляне. Более того, на протяжении трех лет индекс счастья достиг полной стабильности.
По итогам опроса был составлен список самых счастливых стран мира. Верхнюю строчку занимает Фиджи с индексом счастья в 92%, затем идет Колумбия (87%) и Филиппины (84%). Хуже всего себя чувствуют жители Украины (8%), Ирака (7%) и Ирана (5%).
А по меркам ООН, самой счастливой страной в мире является Финляндия. К такому выводу составители рейтинга пришли, учтя данные о продолжительности жизни, социальной поддержке населения и коррупции. Россия же заняла 59-е место.