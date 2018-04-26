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10:04 (мск), источник: Вести - Воронеж

Более 30 волонтёров заявили о готовности обновить воронежский «Дом с мезонином»

Сейчас добровольцы получают согласие от собственников помещений.

Источник: Вести - Воронеж

Обклеенный объявлениями и разукрашенный граффити объект культурного наследия намерены привести в должный вид. Общественники хотят обновить «Дом с мезонином». Усадьба Плотникова по улице Никитинской должна стать одним из первых в городе объектов, который реконструируют в рамках всероссийского фестиваля сохранения исторической среды «Том Сойер Фест».

Около 30 волонтёров уже готовы взяться за работу. Но вот, проблема — разрешения нет. Сначала активисты обязаны получить согласие на проведение работ от владельцев помещений. А его пока дала лишь часть собственников. Между тем, добровольцы, среди которых есть специалисты в строительной сфере, уже составили предварительную смету. Говорят, обновление зданию необходимо.

— Больше всего вопросов вызывает цоколь здания, так как он находится в зоне агрессивного воздействия и больше всего пострадал, а также нижняя часть деревянных конструкций. Особое внимание стоит уделить и примыканию кровли к стенкам фронтов. В общем, дерево можно почистить, — рассказал волонтёр Сергей Пошвин.

По словам краеведа Ольги Рудевой, проводить работы можно только без конструктивных изменений.

— Тут речь о том, чтобы покрасить фасад, привести в порядок окна, не меняя рам, поставить новые стёкла. Согласитесь, дом сразу заиграет, — отметила Рудева.

Итоговое решение будет за управлением по охране культурного наследия региона. Как сообщил сегодня его руководитель Николай Петрищев, никаких обращений от волонтёров в ведомство пока не поступало, а проводить какие-либо работы на здании с таким охранным статусом может только организация, прошедшая лицензирование министерства культуры.

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