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01:51 (мск), источник: ТАСС

Восковая фигура Меланьи Трамп появилась в нью-йоркском Музее мадам Тюссо

НЬЮ-ЙОРК, 26 апреля. /ТАСС/. Восковая фигура первой леди США Меланьи Трамп пополнила в среду экспозицию нью-йоркского Музея мадам Тюссо. Скульптура установлена рядом с восковой фигурой президента США Дональда Трампа, сообщается на сайте музея.

Источник: AFP 2018

Одним из первых посетителей обновленной экспозиции стал бывший пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, который счел восковую копию очень похожей на Меланью.

«Я совсем не шучу, так как сравнивал с фотографией меня и первой леди, снятой до моей отставки. Снимок меня и восковой фигуры первой леди выглядит, что поразительно, почти так же. Впечатляет», — заявил Спайсер телекомпании NBC.

Восковая копия супруги президента США стала составной частью отдельной экспозиции под названием «Дайте Меланье высказаться». Дирекция музея предоставила посетителям возможность послать твиты от лица первой леди страны в блоге @MTMelaniaMoments. Предложение действует с 25 апреля по 31 мая 2018 года.

Помимо Нью-Йорка, отделения Музея мадам Тюссо также расположены в городах Вашингтон и Орландо. Это самое известное собрание восковых фигур мира было основано в британской столице в 1835 году скульптором из Эльзаса Мари Тюссо (1761−1850), урожденной Гросхольц, когда ей было уже далеко за семьдесят. Она воплотила в воске французских просветителей Вольтера и Жан-Жака Руссо и одного из отцов-основателей США Бенджамина Франклина. Во время французской революции ее чуть не казнили из-за тесных связей с королевской династией Бурбонов, но в итоге именно она сняла посмертные маски с Робеспьера и Марата.

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