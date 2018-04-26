Восковая фигура Меланьи Трамп появилась в нью-йоркском Музее мадам Тюссо

«Я совсем не шучу, так как сравнивал с фотографией меня и первой леди, снятой до моей отставки. Снимок меня и восковой фигуры первой леди выглядит, что поразительно, почти так же. Впечатляет», — заявил Спайсер телекомпании NBC.

Помимо Нью-Йорка, отделения Музея мадам Тюссо также расположены в городах Вашингтон и Орландо. Это самое известное собрание восковых фигур мира было основано в британской столице в 1835 году скульптором из Эльзаса Мари Тюссо (1761−1850), урожденной Гросхольц, когда ей было уже далеко за семьдесят. Она воплотила в воске французских просветителей Вольтера и Жан-Жака Руссо и одного из отцов-основателей США Бенджамина Франклина. Во время французской революции ее чуть не казнили из-за тесных связей с королевской династией Бурбонов, но в итоге именно она сняла посмертные маски с Робеспьера и Марата.