Чемпионат начнут с чистой стены
В Москве могут запретить рекламные граффити.
В Москве могут запретить рекламные граффити.
Москва в преддверии ЧМ-2018 планирует запретить рекламные граффити на стенах домов. По данным мэрии, треть таких изображений расположена на маршрутах проезда команд, где посторонняя реклама запрещена обязательствами России перед FIFA. Между тем для рекламодателей граффити стало популярным форматом: за два года их количество выросло почти в четыре раза, а объем рынка достиг 1 млрд руб. в год.
Департамент рекламы и СМИ Москвы подготовил поправки к городскому закону о благоустройстве, которые существенно усложнят размещение рекламы на стенах домов, рассказал источник «Ъ.
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До сих пор нанесение граффити никак не регламентировалось, говорит господин Горохов: рекламодатели напрямую договаривались с управляющими домов.
По данным департамента, в последние два года количество поверхностей, используемых под рекламные граффити, выросло с 44 до 166, они преимущественно расположены в центре. Ежегодный оборот этого рынка мэрия оценивает в 1 млрд руб.
Правила ужесточаются перед чемпионатом мира по футболу в связи с обязательствами России по защите прав FIFA и ее коммерческих партнеров, говорят в департаменте. По его данным, примерно треть всех рекламных граффити располагается на так называемых протокольных маршрутах проезда команд, на которых ограничивается распространение рекламы. Например, на Новом Арбате, 12 нарисовано граффити с рекламой бренда Skoda, а это протокольный маршрут, указывает Константин Горохов. На таких маршрутах FIFA резервирует 539 поверхностей у операторов наружной рекламы, уточняет он.
Граффити были интересны рекламодателям как альтернативный инструмент в наружной рекламе, говорит Антон Белашов, в последние месяцы бренды вовсю использовали эту опцию, даже делая акцент в макетах на предстоящий ЧМ-2018. Граффити заметны в силу размеров и качественной адресной программы, включающей Новый Арбат, Садовое кольцо, Ленинградское шоссе и другие загруженные магистрали и улицы, поэтому формат оценили многие бренды, «от чая до крупных банков и авиакомпаний», отмечает господин Белашов. В частности, граффити в центре города размещали такие бренды, как Nike, Adidas, «Аэрофлот», группа ПИК и др.
Анна Афанасьева