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02:26 (мск), источник: Ведомости

В Уголовный кодекс могут вернуть статью за оставление места ДТП

Законодатель обязан ввести правила, предотвращающие бегство пьяных водителей с места дорожно-транспортного происшествия (ДТП), считает Конституционный суд.

Необходимые поправки должны быть внесены в течение года, на это время сохраняется существующий порядок признания водителей находящимися в состоянии опьянения. Но если поправки внесены не будут, то примечание 2 к ст. 264 УК (оно определяет, что пьяным признается водитель как прошедший медосвидетельствование, так и отказавшийся от него), утрачивает силу — об этом говорится в оглашенном в среду решении суда.

Поводом для проверки действующего порядка признания водителей пьяными стал запрос Ивановского областного суда в связи с делом Сергея Журавлева, осужденного на восемь лет за пьяное ДТП с двумя погибшими. Журавлев сбежал c места ДТП и почти год скрывался, а потом сам пришел в полицию. В суде он утверждал, что во время ДТП был трезв. Однако суд ему не поверил, поскольку учел показания свидетелей и потерпевших, видеозаписи и чеки из баров, где перед последней поездкой отдыхала компания Журавлева, и другие улики.

Но Верховный суд, куда Журавлев обжаловал это решение, основываясь на спорном примечании к ст. 264, признал доводы о неправомерном признании его пьяным заслуживающими внимания. В итоге президиум Ивановского областного суда приостановил производство по делу и обратился в Конституционный суд.

По его мнению, действующая норма не соответствует Конституции, поскольку не позволяет признавать сбежавших с места ДТП водителей нетрезвыми по совокупности иных доказательств, как это обычно происходит в уголовном процессе.

Конституционный суд согласился с тем, что оспариваемая норма не предусматривает возможности признания пьяным водителя, если он скрылся с места ДТП. И это ставит его в более выгодное положение по сравнению с водителями, оставшимися на месте аварии, что противоречит конституционным принципам равенства и справедливости. Поэтому существующий порядок признания водителей находящимися в состоянии алкогольного опьянения должен быть пересмотрен.

Это может быть сделано разными способами, отмечается в решении суда: можно исключить двойную дифференциацию уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения (сейчас за одно и то же ДТП, если оно совершено в пьяном виде, грозит до девяти лет лишения свободы, в то время как трезвому водителю за аналогичное дадут не больше семи лет), а состояние опьянения считать отягчающим обстоятельством. А можно ввести отдельный состав, предусматривающий ответственность за оставление места ДТП.

Главное — законодатель должен сделать так, чтобы сбегать с места ДТП было невыгодно, объяснил журналистам руководитель секретариата суда Владимир Сивицкий.

Он отмечает, что готовых рецептов, как это сделать, Конституционный суд не дает — это уже дело законодателя. Но в свое время в УК была статья 265, предусматривавшая ответственность за оставление места ДТП, если оно повлекло тяжкие последствия, напомнил Сивицкий. И Конституционный суд даже ее проверил, признав не противоречащей Конституции. Теперь такой санкции в уголовном законе нет, сохранилась только административная ответственность.

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На реализацию решения суд дал год — это достаточно большой срок для законодательного процесса. Если это не будет сделано, спорный пункт утрачивает силу — в этом случае, признает Сивицкий, применение статей, предусматривающих повышенную ответственность за пьяные ДТП, «будет проблематично или вообще невозможно». Но если бы Конституционный суд сказал, что можно устанавливать пьяное вождение «на глазок», тоже были бы нарушены права граждан, объясняет он.

Нужно просто вернуть в УК статью за оставление места ДТП, уверен собеседник «Ведомостей» в МВД: возможность достоверно установить факт алкогольного опьянения отсутствует и сейчас недобросовестные водители нередко этом пользуются. Но разные интерпретации — вроде попытки использовать в качестве доказательств показания свидетелей, видеозаписи и чеки из магазина — это несерьезно и не соответствует букве и духу закона.

Статья 265 УК, предусматривавшая ответственность за оставление места ДТП, повлекшего тяжкие последствия, была отменена в 2003 г., на волне общей либерализации УК, вместе с наказанием за обман потребителей и заведомо ложную рекламу (это был большой пакет поправок, внесенный президентом).

Дума примет такой законопроект: дискуссия по этому поводу идет давно и консенсус есть, говорит член комитета по законодательству эсер Михаил Емельянов. О формулировке надо подумать — возможно, это будут санкции в зависимости от степени нарушения, отмечает депутат.

Пьяные автомобилисты больше не сбегут от ответственности
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