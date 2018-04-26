Ученые нашли простой способ уберечься от депрессии

Ученые объединили результаты 49 исследований, проведенных в различных регионах мира. Врачи на протяжении более семи лет наблюдали почти 277 тысяч психически здоровых человек, и выяснили, что люди с высоким уровнем физической нагрузки меньше подвержены риску возникновения депрессии вне пола, возраста и географии.