Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зудина, Ургант и Михалков посетили премьеру фильма в ГУМе
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Любовь Толкалина тоскует в разлуке с дочкой
Страны G7 сделали заявление, касающееся Крыма
Дженнифер Лопез блистала на гала-вечере Time 100
Большинство ТЦ не соответствует требованиям пожарной безопасности Более двух тысяч административных дел о нарушениях пожарной безопасности в ТЦ возбудили в России
Жасмин показала редкое фото сына
Дети Пугачевой и Галкина снялись для лукбука модного бренда
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
Роналду исчез, но «Реал» победил
Хоккейная сборная России стартует на шведском этапе Евротура
Анна Нетребко взволновала соцсети снимком в купальнике
Дженнифер Лопез блистала на гала-вечере Time 100
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Инфекционисты попросили не принимать душ каждый день
5 городов, куда точно не стоит ехать на майские праздники
Что купить в Финляндии, продав московскую двушку
Фоторепортажи
12Восстание обреченных
15Сделать деньги
04:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Ученые нашли простой способ уберечься от депрессии

Физическая активность помогает избежать депрессии в любом возрасте. Это выяснила группа ученых из США, Бразилии, Великобритании, Бельгии, Швеции и Австралии, сообщает EurekAlert!

Источник: AP 2018

Ученые объединили результаты 49 исследований, проведенных в различных регионах мира. Врачи на протяжении более семи лет наблюдали почти 277 тысяч психически здоровых человек, и выяснили, что люди с высоким уровнем физической нагрузки меньше подвержены риску возникновения депрессии вне пола, возраста и географии.

Исследователи не прекращают анализ и в будущем попытаются определить минимально необходимый уровень энергозатрат для предотвращения развития ментального недуга. Они надеются, что продемонстрированные итоги наблюдения поспособствуют популяризации здорового образа жизни.

Результаты исследования были опубликованы в научном Американском журнале психиатрии.

 Трамп лишился алиби в скандале с московскими проститутками
Раскрыт план Путина для «решительного прорыва»
В Госдепе прокомментировали проникновение в генконсульство РФ
Мигранты оказались адекватнее коренных жителей России
Скрытая угроза: ИИ может начать ядерную войну к 2040 году
Всего 900 рублей: в соцсетях обсуждают кота, уснувшего на прилавке в магазине
Амаяк Акопян: трюк отца раскрыл шпиона на приеме у Хрущева
Что происходит на предприятиях «Русала»: рассказы рабочих
Спорт
Роналду исчез, но «Реал» победил «Королевский клуб» одержал волевую победу над «Баварией» и сделал еще один шаг к киевскому финалу Лиги чемпионов
Авто
В России появится новая автомобильная марка Китайцы считают, что корейский автопром отстаёт по технологиям. Такое громкое заявление на Пекинском автосалоне сделала глава Great Wall Motor госпожа Ван Фэнин
Hi-Tech
WhatsApp запретили использовать детям до 16 лет Несовершеннолетним понадобится опекун.
Кино
Гагарина, Ревва и Дайнеко на вечеринке премии RU.TV В Москве прошла pre-party престижного музыкального конкурса
Недвижимость
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: личный опыт
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Что купить в Финляндии, продав квартиру в Москве
Стало известно, в каких городах могут провести реновацию
Леди
Как быстро подготовиться к выходу в свет – секреты российских звезд Альбина Джанабаева, Анна Седокова, Полина Гагарина и Юлианна Караулова поделились секретами красоты с «Леди.Mail.Ru»
Дети
Загадка Кейт Миддлтон: как ей удается так выглядеть после родов Высокие каблуки, идеальный макияж и прическа, веселая улыбка и энергичные движения, а главное – ни следа усталости, изнеможения, бледности, отеков
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь