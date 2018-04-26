Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зудина, Ургант и Михалков посетили премьеру фильма в ГУМе
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Энрике Иглесиас посмотрел футбол вместе со своими детьми
Разбился истребитель ВВС США
Анна Нетребко взволновала соцсети снимком в купальнике
Антироссийские санкции США бьют по Германии и Франции Париж обратился к Берлину, Лондону и Риму с требованием убедить США смягчить ограничения
Любовь Толкалина тоскует в разлуке с дочкой
Энрике Иглесиас посмотрел футбол вместе со своими детьми
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Роналду исчез, но «Реал» победил
Хоккейная сборная России стартует на шведском этапе Евротура
Анна Нетребко взволновала соцсети снимком в купальнике
Дженнифер Лопез блистала на гала-вечере Time 100
5 ошибок сторонников здорового питания
Что делать, если вы все забываете
5 городов, куда точно не стоит ехать на майские праздники
Названа страна с лучшим гражданством
Фоторепортажи
12Восстание обреченных
15Сделать деньги
04:55 (мск), источник: ДЕЙТА

Первая репетиция: боевая техника прошлась ночью по центру Владивостока

В центре Владивостока прошла первая совместная ночная тренировка колонны, которая примет участие в параде, посвященном Дню Победы, сообщили DEITA.RU в ТОФ.

Источник: РИА "Новости"

Батальонные и ротные коробки штаба ТОФ, корабельные соединения, морская авиация, береговые войска флота и воздушно-десантные войска — всего задействованы около 1500 человек.

Прохождение отрабатывали водители зенитно-ракетных комплексов С-400 и современных бронетранспортёров БТР-82А, комплексов ПВО «Оса», береговых ракетных комплексов «Бастион», зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1», реактивных систем залпового огня «Град» и специальных автомашин, всего более 50 единиц боевой техники, состоящей на вооружении береговых войск Тихоокеанского флота.

Планируется проведение еще трёх ночных тренировок в городе. 7 мая состоится генеральная репетиция.

Все новости региона
 Любопытный медведь помог специалистам нацпарка в Приморье
Спасатели в тупике: рыбаки бесследно исчезли в Приморье
В Госдепе прокомментировали проникновение в генконсульство РФ
Мигранты оказались адекватнее коренных жителей России
Скрытая угроза: ИИ может начать ядерную войну к 2040 году
Всего 900 рублей: в соцсетях обсуждают кота, уснувшего на прилавке в магазине
Ученые нашли простой способ уберечься от депрессии
Амаяк Акопян: трюк отца раскрыл шпиона на приеме у Хрущева
Что происходит на предприятиях «Русала»: рассказы рабочих
Спорт
Роналду исчез, но «Реал» победил «Королевский клуб» одержал волевую победу над «Баварией» и сделал еще один шаг к киевскому финалу Лиги чемпионов
Авто
В России появится новая автомобильная марка Китайцы считают, что корейский автопром отстаёт по технологиям. Такое громкое заявление на Пекинском автосалоне сделала глава Great Wall Motor госпожа Ван Фэнин
Hi-Tech
WhatsApp запретили использовать детям до 16 лет Несовершеннолетним понадобится опекун.
Кино
Гагарина, Ревва и Дайнеко на вечеринке премии RU.TV В Москве прошла pre-party престижного музыкального конкурса
Недвижимость
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: личный опыт
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Что купить в Финляндии, продав квартиру в Москве
Стало известно, в каких городах могут провести реновацию
Леди
Как быстро подготовиться к выходу в свет – секреты российских звезд Альбина Джанабаева, Анна Седокова, Полина Гагарина и Юлианна Караулова поделились секретами красоты с «Леди.Mail.Ru»
Дети
Загадка Кейт Миддлтон: как ей удается так выглядеть после родов Высокие каблуки, идеальный макияж и прическа, веселая улыбка и энергичные движения, а главное – ни следа усталости, изнеможения, бледности, отеков
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь