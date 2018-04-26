Первая репетиция: боевая техника прошлась ночью по центру Владивостока
В центре Владивостока прошла первая совместная ночная тренировка колонны, которая примет участие в параде, посвященном Дню Победы, сообщили DEITA.RU в ТОФ.
В центре Владивостока прошла первая совместная ночная тренировка колонны, которая примет участие в параде, посвященном Дню Победы, сообщили DEITA.RU в ТОФ.
Батальонные и ротные коробки штаба ТОФ, корабельные соединения, морская авиация, береговые войска флота и
Прохождение отрабатывали водители
Планируется проведение еще трёх ночных тренировок в городе. 7 мая состоится генеральная репетиция.