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09:51 (мск), источник: Комсомольская правда

Главврачом Иркутского перинатального центра стала Оксана Токунова

На эту должность претендовали пятеро кандидатов.

Источник: Комсомольская правда

Новым главврачом Иркутского перинатального центра стала Оксана Токунова. Конкурс на замещение вакантной должности состоялся 25 апреля. На нее претендовали пятеро кандидатов. Все они имеют управленческий опыт, а также опыт работы в крупных роддомах и детских больницах.

— В конкурсной комиссии принимали участие руководящие работники регионального минздрава, а также главные специалисты-эксперты минздрава Иркутской области по профилям под руководством министра здравоохранения, — уточнили в пресс-службе минздрава Иркутской области.

В итоге комиссия назначила главврачом Оксану Токунову, которая с 2014 года была заместителем главврача Иркутского перинатального центра, а после ухода Ирины Ежовой, с 10 апреля исполняла обязанности последней.

Официально Оксана Токунова вступает в новую должность с 26 апреля.

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