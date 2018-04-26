Источник: Комсомольская правда

Новым главврачом Иркутского перинатального центра стала Оксана Токунова. Конкурс на замещение вакантной должности состоялся 25 апреля. На нее претендовали пятеро кандидатов. Все они имеют управленческий опыт, а также опыт работы в крупных роддомах и детских больницах.

— В конкурсной комиссии принимали участие руководящие работники регионального минздрава, а также главные специалисты-эксперты минздрава Иркутской области по профилям под руководством министра здравоохранения, — уточнили в пресс-службе минздрава Иркутской области.

В итоге комиссия назначила главврачом Оксану Токунову, которая с 2014 года была заместителем главврача Иркутского перинатального центра, а после ухода Ирины Ежовой, с 10 апреля исполняла обязанности последней.