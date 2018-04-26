Главврачом Иркутского перинатального центра стала Оксана Токунова
На эту должность претендовали пятеро кандидатов.
На эту должность претендовали пятеро кандидатов.
Новым главврачом Иркутского перинатального центра стала Оксана Токунова. Конкурс на замещение вакантной должности состоялся 25 апреля. На нее претендовали пятеро кандидатов. Все они имеют управленческий опыт, а также опыт работы в крупных роддомах и детских больницах.
— В конкурсной комиссии принимали участие руководящие работники регионального минздрава, а также главные
В итоге комиссия назначила главврачом Оксану Токунову, которая с 2014 года была заместителем главврача Иркутского перинатального центра, а после ухода Ирины Ежовой, с 10 апреля исполняла обязанности последней.
Официально Оксана Токунова вступает в новую должность с 26 апреля.