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05:12 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Шерегеше может появиться новый международный аэропорт

Проект строительства будет рассмотрен после детального исследования местности.

Власти Кузбасса планируют построить международный аэропорт в Шерегеше.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, об этом заявил Врио губернатора Кузбасса Сергей Цивилев на совещании, посвященном вопросам развития воздушного транспорта в Кемеровской области. На встрече присутствовали генеральный директор ООО «НОВАПОРТ-Холдинг» Сергей Рудаков, руководитель Сибирского кластера Холдинга «НОВАПОРТ» Евгений Янкилевич, генеральный директор ООО «АЭРОКУЗБАСС», заместители губернатора, начальники департаментов, руководители ведомств.

Главными вопросами для обсуждения стали реконструкция кемеровского аэропорта. Сергей Цивилев подчеркнул, что «на сегодняшний день он не соответствует современным стандартам». К 2020 году планируется провести масштабную реконструкцию здания кемеровского аэровокзала и полностью обновить инфраструктуру. Примечательно, что проведение строительных работ не потребует закрытия аэропорта, все вылеты будут осуществляться по расписанию.

«Наша задача — привлечь в Кузбасс бизнес, в том числе с Азиатско-Тихоокеанского рынка. Впереди — различные бизнес-форумы, крупные выставки. Кроме того, регион обладает значительным туристическим потенциалом. Все это предполагает удобное авиасообщение», — заявил глава Кузбасса.

В связи с этим руководитель Сибирского кластера Холдинга «НОВАПОРТ» Евгений Янкилевич сообщил, что в Кемеровской области находится один из самых посещаемых курортов страны — Шерегеш. Для развития транспортной инфраструктуры целесообразно построить в Таштагольском районе полноценный международный аэропорт. Проект строительства будет рассмотрен после детального изучения местности.

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