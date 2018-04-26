Иркутян приглашают понаблюдать в телескоп за Венерой 28 апреля

День международной астрономии отметили в Иркутске и Братске 21 апреля. 1500 человек из Иркутска и Братска тогда наблюдали в телескопы за Луной и Венерой. Для этого в двух городах на трех площадках установили 20 приборов.

— Мы хотим, чтобы люди смотрели на небо чаще, и поэтому не ограничиваемся проведением вечеров тротуарной астрономии только в честь международных акций, — отметил директор Иркутского планетария Павел Никифоров. — В субботу, 28 апреля на площади у памятника Александру III в Иркутске в 19 часов будет проходить лекция, посвященная внутренним планетам Солнечной системы — Венере и Меркурию — а затем, если погода будет ясной, все желающие смогут посмотреть на Венеру в телескоп.