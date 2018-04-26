Многодетная мама из Перми участвует в конкурсе Mrs&Ms Russia Earth 2018
Если победит, Наталья Ежова сможет представлять Россию на международном уровне в
Если победит, Наталья Ежова сможет представлять Россию на международном уровне в
С 25 по 29 апреля в столице пройдет престижный мировой конкурс красоты Mrs&Ms Russia Earth 2018 (Миссис и Мисс Россия Земля 2018). Он проходит уже 10 лет и входит в топ самых престижных мировых конкурсов.
«Победительница получит корону, подарки от спонсоров и полетит в
На финальном шоу 29 апреля в банкетном зале «Мир» будут звезды шоу бизнеса, известные художники, музыканты и великие спортсмены.
«Сейчас я в Москве на конкурсе Миссис и Мисс Россия Земля 2018, — написала на своей странице ВКонтакте Наталья Ежова, многодетная мама и известная пермская модель. — Представляю наш родной город Пермь! Пожелайте мне удачи! Даже не верится! Я прошла онлайн кастинг конкурса! Спасибо огромное организаторам конкурса за предоставленную возможность! Мечты сбываются!».