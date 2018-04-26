Многодетная мама из Перми участвует в конкурсе Mrs&Ms Russia Earth 2018

Источник: Аргументы и факты

С 25 по 29 апреля в столице пройдет престижный мировой конкурс красоты Mrs&Ms Russia Earth 2018 (Миссис и Мисс Россия Земля 2018). Он проходит уже 10 лет и входит в топ самых престижных мировых конкурсов.

«Победительница получит корону, подарки от спонсоров и полетит в Лас-Вегас на Mrs/Ms Earth, — обещают на своём сайте организаторы конкурса. — И всё это за счёт организаторов! Это ли не сказка, о которой мечтают миллионы девушек?!

На финальном шоу 29 апреля в банкетном зале «Мир» будут звезды шоу бизнеса, известные художники, музыканты и великие спортсмены.