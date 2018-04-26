Проезд в центре Иркутска закроют на два дня из-за пожарного кроссфита

На два дня проезд по площади Сперанского в Иркутске закроют. Схема движения изменится 28 и 29 апреля из-за первого международного чемпионата по пожарному кроссфиту. Ряд автобусов и маршруток пустят по прилегающим городским улицам.

— 28 апреля площадь будет закрыта для проезда с 12 до 22 часов, в это время будет проходить подготовка к чемпионату, — сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. — А 29 апреля в связи с проведением самого чемпионата движение вокруг сквера Кирова перекроют с 9 до 19 часов.

Что же касается самих соревнований, то ожидается, что они подарят зрителям незабываемые впечатления. 39 мужских команд, четыре женские и четыре детские будут бороться за победу в силовых упражнениях с гирями, штангами, тракторными покрышками. А еще спортсмены потягают автомобили с помощью канатов.