Юрист подал в суд на учителей в Уральске

Источник: Nur.kz

До этого юрист общественной организации «Общество по защите прав потребителей» сам находился в статусе подозреваемого. Против него по заявлению группы учителей и родителей Уральска было возбуждено уголовное дело по статье 174 УК РК (Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни).

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Поводом для этого стала позиция юриста по новым учебникам по русскому языку для 7-х классов. Дело было прекращено за отсутствием состава преступления.

«Меня обвиняли в том, что я создал инициативную группу и призывал родителей отказаться от использования утвержденных казахстанских учебников и обучать детей по российским учебным пособиям. Возбуждение социальной розни — очень неприятная статья. Поэтому я подал в суд на учителей, подписавших обращение, с просьбой принять ко мне правовые меры и лишить меня вида на жительство. Организатором сбора подписей, по моему мнению, стало руководство городского отдела образования. Все это происходило во время визита в город комиссии из Министерства образования РК», — отметил Шакир Суханбердин.

Судья Гульнара Гимадутдинова предложила сторонам пойти на примирение, но истец и обвиняемые ответили отказом. При этом Суханбердин не исключил возможности примириться в том случае, если обвиняемые извинятся, а организатор сбора подписей подаст в отставку.

Заместитель руководителя отдела образования Уральска Батика Пайдина отметила, что даст комментарии только после вынесения решения суда.