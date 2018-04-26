Юрист подал в суд на учителей в Уральске

До этого юрист общественной организации «Общество по защите прав потребителей» сам находился в статусе подозреваемого. Против него по заявлению группы учителей и родителей Уральска было возбуждено уголовное дело по статье 174 УК РК (Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни).
Поводом для этого стала позиция юриста по новым учебникам по русскому языку для 7-х классов. Дело было прекращено за отсутствием состава преступления.
«Меня обвиняли в том, что я создал инициативную группу и призывал родителей отказаться от использования утвержденных казахстанских учебников и обучать детей по российским учебным пособиям. Возбуждение социальной розни — очень неприятная статья. Поэтому я подал в суд на учителей, подписавших обращение, с просьбой принять ко мне правовые меры и лишить меня вида на жительство. Организатором сбора подписей, по моему мнению, стало руководство городского отдела образования. Все это происходило во время визита в город комиссии из Министерства образования РК», — отметил Шакир Суханбердин.
Судья Гульнара Гимадутдинова предложила сторонам пойти на примирение, но истец и обвиняемые ответили отказом. При этом Суханбердин не исключил возможности примириться в том случае, если обвиняемые извинятся, а организатор сбора подписей подаст в отставку.
Заместитель руководителя отдела образования Уральска Батика Пайдина отметила, что даст комментарии только после вынесения решения суда.
Стоит отметить, что Шакир Суханбердин осенью 2017 года требовал ввести мораторий на новые учебники по русскому языку для 5-х и 7-х классов, считая их недоработанными. Его обращение подписали несколько сотен родителей.