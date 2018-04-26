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07:59 (мск), источник: Kazinform

В Казахстане изменились правила авиаперевозок

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Внесены изменения и дополнения в приказ министра по инвестициям и развитию РК «Об утверждении Правил перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте», передает МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

Соответствующий документ опубликован в «Казахстанской правде».

Так, согласно приказу теперь пассажир должен прибыть для регистрации в аэропорт не позднее, чем за 40 минут до вылета самолета для выполнения процедур регистрации. Ранее в правилах было прописано, что пассажир должен прибыть в аэропорт не позднее времени, назначенного авиакомпанией, для выполнения процедур по регистрации до вылета самолета.

Также теперь при перевозке несовершеннолетних пассажиров (граждан РК) в сопровождении взрослых авиакомпания может потребовать предоставить свидетельство о рождении ребенка, а также документы, подтверждающие родство и (или) законное право на перевозку несовершеннолетнего.

Кроме того, в правилах есть изменения, касающиеся перевозки больного на носилках, а также инвалидов и маломобильных групп населения.

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