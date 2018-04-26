Как в Турции туристов принимают. Там дружелюбны даже к «несносным русским»

Какие сейчас деньги принимают в Турции к оплате, как в целом отношение к русским и насколько безопасно там отдыхать, выяснял корреспондент «АиФ в Кузбассе».

Путешественник со стажем Григорий Мазурок советует прижимистым туристам брать с собой в Турцию доллары. «В большинстве случаев вы встретите в Анталье цены в долларах. С евро в магазине даже сдачи может не оказаться, к тому же и в связи с нынешним курсом валют к рублю покупки в долларах будут не так накладны. Только будьте внимательны, когда рассчитываетесь по карточке. Продавец может назвать цену в долларах, а списать в евро. Такая невинная восточная шалость», — даёт совет Григорий. На курортных улицах практически все торговцы говорят по-русски и относятся к нашим соотечественникам как к дорогим гостям. В отелях — тем более.

В чём гостеприимство?

По официальным данным, в турецкой Анталье в прошлом году отдохнуло 3,5 млн туристов из России. 4 млн россиян — в Турции в целом. В этом году там ждут 6 млн русских. Безвизовый режим помогает стремительно восстанавливать турпоток. Сами турки сожалеют, что для поездок в Россию им визы пока нужны. И географию нашей большой страны они учат по рассказам русскоговорящих гостей — Москва, Питер, Сибирь. И даже если назвать Новосибирск или Кемерово, никто из официантов или барменов в отеле вида не покажет, что не знает, где это, а возможно, даже скажет с улыбкой, что у него там дядя живёт.

К такому гостеприимству Турция, по словам губернатора Антальи Тейиде Мухтача, шла 40 лет. И оно не только на словах. Гостеприимство в каждой мелочи: в комфортных номерах, в вежливости персонала, во вкусной и привычной для русского желудка еде (здесь подают на завтрак блины и яичницу!), в меню в ресторане на русском языке.

Сегодня закрепление этого гостеприимства происходит в рамках специальной программы Russian Friendly. Турецкая сторона обязуется поддерживать её у себя. Министерство туризма России у нас запускает программу Turkish Friendly. Соответствующие документы стороны подписали на Турецко-Российском форуме гостеприимства в Анталье.

Насколько безопасно?

«Вопрос личной безопасности для меня в Турции никогда не стоял. Причём я без опаски хожу по курортным районам, выхожу ночью. И никогда не сталкивался ни с какими проблемами, — делится своим опытом Григорий Мазурок. — И не слышал, чтобы кого-то ограбили на пляже, как это бывает в Азии. Но лично я предпочитаю отдых в отелях с пятью звёздами, потому что там ты действительно можешь расслабиться. Не нужно искать воду, не нужно бегать по магазинам, как дома. Напитки неограниченны, здоровая еда по расписанию, большинство СПА-услуг включены в стоимость путёвки. Думать нужно только о том, на какую экскурсию ты отправишься завтра». По его словам, в отеле в Анталье безопаснее, чем дома в Кемерове.

Председатель Всероссийского объединения туристов Дмитрий Давыденко подтверждает, что Турция всегда идёт навстречу в организации отдыха русских туристов, старается сделать отдых безопасным и комфортным.

Кто друг?

«В это время местные не купаются. Приезжие из Европы купаются на 30%, русские купаются 100%», — говорит о нравах туристов экскурсовод Мохаммед Ягджи, приехавший в Кемерово к любимой девушке. Анастасия очень рада, что может посещать родную страну своего жениха без визы. Но сейчас она в положении, и самолёты ей противопоказаны, поэтому Мохаммед взял отпуск. Как их жизнь сложится дальше, покажет время. Возможно, и у нас дружба народов станет чем-то большим.