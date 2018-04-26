Запрет на вылов сига и хариуса может быть введен на Байкале
О возможности введения запрета на вылов сига и хариуса на
О возможности введения запрета на вылов сига и хариуса на
Как сообщает
Ринат Енин, напомнил, что на Байкале с 2017 года действует запрет на вылов омуля. В прошлом году Росрыболовство не выдало ни одного разрешения на добычу этой рыбы.
В 2018 году Запрет на добычу омуля на Байкале сохраняется. Контролировать ситуацию с его незаконной добычей на Байкале будут инспекторы Ольхонского межрайоного отдела