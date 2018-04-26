Запрет на вылов сига и хариуса может быть введен на Байкале

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает пресс-центр газеты «Областная», по его словам, такую возможность сейчас рассматривают в научных учреждениях, подведомственных федеральному агентству — Росрыболовству.

Ринат Енин, напомнил, что на Байкале с 2017 года действует запрет на вылов омуля. В прошлом году Росрыболовство не выдало ни одного разрешения на добычу этой рыбы.