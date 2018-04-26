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06:39 (мск), источник: Baikal-info.ru

Запрет на вылов сига и хариуса может быть введен на Байкале

О возможности введения запрета на вылов сига и хариуса на пресс-концеренции 25 апреля 2018 года сообщил заместитель начальника отдела государственного контроля, охраны водных биоресурсов и среды их обитания Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства Ринат Енин.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает пресс-центр газеты «Областная», по его словам, такую возможность сейчас рассматривают в научных учреждениях, подведомственных федеральному агентству — Росрыболовству.

Ринат Енин, напомнил, что на Байкале с 2017 года действует запрет на вылов омуля. В прошлом году Росрыболовство не выдало ни одного разрешения на добычу этой рыбы.

В 2018 году Запрет на добычу омуля на Байкале сохраняется. Контролировать ситуацию с его незаконной добычей на Байкале будут инспекторы Ольхонского межрайоного отдела Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства и сотрудники оперативной группы «Сарма».

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