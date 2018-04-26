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10:04 (мск), источник: "Российская газета"

В нацпарке Приморья медведь помог правильно настроить фотоловушку

В национальном парке «Земля леопарда» гималайский медведь по-своему распорядился ракурсом съемки фотоловушки. Благодаря вмешательству косолапого в объектив полностью попало поваленное бревно, которое зверь эффектно использовал как подиум.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как сообщила «РГ» начальник отдела по связям с общественностью ФГБУ «Земля леопарда» Мария Окулова, камера установлена над узкой расщелиной. На нее упало дерево, и получился мост. Удобное для перехода оврага место может привлечь сюда диких зверей, в том числе леопардов. Однако во время работы фотоловушки бревном воспользовался медведь.

Косолапый, пройдя перед камерой первый раз, будто остался недоволен результатом съемки. Он вернулся и, попробовав аппарат на вкус, лапой сменил поле зрения объектива. Новый кадр позволил полностью запечатлеть красивый переход через расщелину.

Благодаря природной ловкости медведь уверенно балансировал на стволе дерева, при этом лениво почесываясь.

— Мест, подходящих для подобных съемок, на «Земле леопарда» не так много. Мы планировали запечатлеть проход нашего главного символа, но в объективе оказался медведь. В апреле эти звери, ранее выбравшиеся из берлог, активно исследуют территорию, ищут пропитание, едят остатки прошлогоднего желудя, побеги молодых трав, — рассказывает научный сотрудник нацпарка Глеб Седаш.

К слову, в природном резервате работает самая большая в России сеть фотомониторинга, состоящая из почти 400 автоматических камер.

Справка «РГ».

Гималайский или белогрудый медведь — типичный представитель фауны уссурийских лесов. В России он обитает на юге Дальнего Востока. Окрас всегда смолисто-черный, на груди — большое чисто белое пятно, напоминающее летящую чайку. У него сравнительно большие округлые уши, характерная остроносая морда, плоский лоб — по этим чертам его нетрудно отличить от бурого медведя.

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