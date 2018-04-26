Погода 27—29 апреля в Новосибирске: ясные теплые выходные

Утром в четверг новосибирцы, выглянув в окно, обнаружили густой снегопад. Однако непогода уже уходит из Новосибирской области, рассказала заместитель пресс-секретаря новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

И если в последующие ночи 27, 28 и 29 апреля температура будет сохраняться на отметке 0, +2 градуса, то днем будет постепенно теплеть. В дневное время в пятницу столбик термометра поднимется до +10 градусов, в субботу — до +12, +13 градусов, в воскресенье воздух прогреется до +14, +16 градусов.

При этом осадки быстро прекратятся. Еще в ночь на пятницу по области возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, но уже днем в пятницу осадков не ожидается. Ясные дни и ослабление ветра ожидают новосибирцев также в субботу и пятницу. «Начнется рост давления и появится солнце. 28 и 29 апреля будут очень хорошими днями», — заверила Марина Виноградова.

Впрочем, Росгидрометцентр не настолько оптимистичен и не исключает выпадение осадков в пятницу и субботу, давая однозначно сухую погоду лишь на воскресенье. А вот зарубежный сервис Weather.com согласен с новосибирскими синоптиками, оценивая вероятность дождей и снега в столице Сибири не более 10%.