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07:53 (мск), источник: Om1.ru

Омичам назвали цены на отдых в летних лагерях

В этом году в детских оздоровительных лагерях будет более 13 000 мест.

Как ранее сообщал портал Om1.ru, во вторник, 24 апреля, в Горсовете обсудили готовность летних лагерей к приближающемуся сезону отдыха.

Глава департамента образования Инна Елецкая рассказала, что в 2018 году на организацию летнего отдыха и оздоровления детей выделена субсидия в размере 115 723 700 рублей. Из них примерно 80 миллионов пойдут на детские оздоровительные лагеря, 28 миллионов — на городские лагеря дневного пребывания.

Вместимость загородных лагерей сегодня составляет более 13 000 мест. Рекомендуемая цена путевки на сезон длительностью в 21 день — 15 330 рублей, она осталась на уровне 2017 года. Для детей работников бюджетной сферы предполагается частичная оплата путевок в размере 80% от стоимости.

Бесплатные путевки получат ребята из детских домов, сироты, дети ветеранов и участников боевых действий, воспитанники социально-реабилитационных центров.

Так, 5 миллионов рублей из областного бюджета планируют распределить по пяти летним лагерям на ремонт кровли, покупку стройматериалов и новой мебели. Также территории всех лагерей будут обрабатываться от клещей перед каждым заездом. Вожатым, а их более 2 300 человек, в обязательном порядке ставят прививки от клещевого энцефалита.

Еще 20 150 детей будут посещать дневные летние лагеря на территории города Омска. Здесь ребята смогут проводить время примерно с 8:30 до 14:30, с обязательным двухразовым питанием.

Кроме того, на территории области будет действовать пять палаточных лагерей. Рекомендованная цена путевки на такой отдых — 1 775 рублей.

На летнее трудоустройство подростков в возрасте от 14 до 18 лет выделили 14 миллионов рублей. Создавать им рабочие места будут на базе учреждений дополнительного образования.

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